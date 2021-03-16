https://ria.ru/20210316/nokia-1601505597.html

Объявлена дата презентации новых смартфонов Nokia

Объявлена дата презентации новых смартфонов Nokia

Nokia посвятит отдельную презентацию нескольким новым смартфонам Мероприятие официально анонсировала финская компания. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:24

2021-03-16T16:24

2021-03-16T16:24

наука

nokia (смартфон)

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Nokia посвятит отдельную презентацию нескольким новым смартфонам Мероприятие официально анонсировала финская компания.Сетевые информаторы, на которых ссылается GSMArena, раскрыли предварительный список новинок Nokia. Это будут Nokia G10, X10 и X20. Серия G станет базовой для телефонов начального уровня, а X — для среднеуровневых трубок. G10 получит процессор MTK Helio P22. Куда интереснее смартфоны X10 и X20, которым инсайдеры приписывают поддержку 5G. Младший смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 480, а старший — Snapdragon 690.Презентация запланирована на 8 апреля, тогда же и станут известны подробности о финских смартфонах 2021 года.

https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nokia (смартфон), гаджеты, технологии