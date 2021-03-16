https://ria.ru/20210316/nokia-1601505597.html
Объявлена дата презентации новых смартфонов Nokia
Объявлена дата презентации новых смартфонов Nokia
Nokia посвятит отдельную презентацию нескольким новым смартфонам Мероприятие официально анонсировала финская компания. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:24
2021-03-16T16:24
2021-03-16T16:24
наука
nokia (смартфон)
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Nokia посвятит отдельную презентацию нескольким новым смартфонам Мероприятие официально анонсировала финская компания.Сетевые информаторы, на которых ссылается GSMArena, раскрыли предварительный список новинок Nokia. Это будут Nokia G10, X10 и X20. Серия G станет базовой для телефонов начального уровня, а X — для среднеуровневых трубок. G10 получит процессор MTK Helio P22. Куда интереснее смартфоны X10 и X20, которым инсайдеры приписывают поддержку 5G. Младший смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 480, а старший — Snapdragon 690.Презентация запланирована на 8 апреля, тогда же и станут известны подробности о финских смартфонах 2021 года.
https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html
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nokia (смартфон), гаджеты, технологии