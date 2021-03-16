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В вишневых соках нашли запрещенные красители
В вишневых соках нашли запрещенные красители
Роскачество выявило в вишневых нектарах и соках запрещенные синтетические красители и ароматизаторы. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:19
2021-03-16T10:52
россия
роскачество
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскачество выявило в вишневых нектарах и соках запрещенные синтетические красители и ароматизаторы.Эксперты проверили в общей сложности продукцию 25 торговых марок из России, Армении и Германии.По итогам исследования в двух образцах обнаружили синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров, еще в двух — компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. Кроме того, продукция пяти торговых марок не соответствовала заявленному наименованию, а в соках еще четырех производителей эксперты зафиксировали высокое содержание натрия, косвенно указывающее на плохую подготовку воды.Также в одном из нектаров, предназначенных для детского питания, выявлено пятикратное превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол. Еще два образца не соответствовали ГОСТу по органолептике, в одном из восстановленных соков нашли не заявленную в маркировке лимонную кислоту в количестве, превышающем установленную норму.Роскачество уточнило, что проверенные вишневые нектары и соки не содержат консерванты и соответствуют допустимым нормам по содержанию сахаров, тяжелых металлов, ртути и мышьяка. В товарах трех марок выявили пестициды, но в допустимых стандартами пределах.
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россия, роскачество, общество

В вишневых соках нашли запрещенные красители

08:19 16.03.2021 (обновлено: 10:52 16.03.2021)
 
© Depositphotos / olgapavlova87Вишневый сок
Вишневый сок - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Depositphotos / olgapavlova87
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскачество выявило в вишневых нектарах и соках запрещенные синтетические красители и ароматизаторы.
Эксперты проверили в общей сложности продукцию 25 торговых марок из России, Армении и Германии.
По итогам исследования в двух образцах обнаружили синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров, еще в двух — компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. Кроме того, продукция пяти торговых марок не соответствовала заявленному наименованию, а в соках еще четырех производителей эксперты зафиксировали высокое содержание натрия, косвенно указывающее на плохую подготовку воды.
Также в одном из нектаров, предназначенных для детского питания, выявлено пятикратное превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол. Еще два образца не соответствовали ГОСТу по органолептике, в одном из восстановленных соков нашли не заявленную в маркировке лимонную кислоту в количестве, превышающем установленную норму.
Роскачество уточнило, что проверенные вишневые нектары и соки не содержат консерванты и соответствуют допустимым нормам по содержанию сахаров, тяжелых металлов, ртути и мышьяка. В товарах трех марок выявили пестициды, но в допустимых стандартами пределах.
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