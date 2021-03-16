https://ria.ru/20210316/naryshkin-1601462167.html

Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском

Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском

Внешнюю политику современной Польши уместно сравнить с позицией этой страны времен 1930-х годов, когда Варшава мешала создать в Европе систему коллективной... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:12

2021-03-16T13:12

2021-03-16T13:46

юзеф пилсудский

российское историческое общество

сергей нарышкин

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_7703f7355ce03100d5ac3df7d09b72ea.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Внешнюю политику современной Польши уместно сравнить с позицией этой страны времен 1930-х годов, когда Варшава мешала создать в Европе систему коллективной безопасности на фоне приближавшейся Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил во вторник в Москве на открытии историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов. Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.Нарышкин напомнил, что польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон - она унесла около 140 тысяч жизней и завершилась в 1921 году Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года, напомнил Нарышкин."Беспристрастный анализ внешней политики Польши в период между двумя мировыми войнами наталкивает на мысль о том, что правительство Пилсудского, польские националисты все время интеллектуально отставали от своей эпохи, стремились воссоздать "империю от моря до моря", - сказал Нарышкин.Польское правительство, сотрудничавшее с нацистской Германией, приняло участие в расчленении Чехословакии в 1938 году, захватив часть Тешинской области, и по меткому выражению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля стало "гиеной Европы", добавил Нарышкин.Затем, выступая на круглом столе на тему выставки, Нарышкин отметил, что память о польско-советской войне 1919-1921 годов оставалась в тени трагедии Гражданской войны в России, на периферии общественного сознания. "Однако без обсуждения этой важной страницы прошлого невозможно дать объективную оценку всей польской политики предвоенного периода - между Первой и Второй мировыми войнами", - подчеркнул Нарышкин.Он вскрыл причины польско-советской войны, развязанной Варшавой. По словам Нарышкина, Версальский договор 1919 года определял лишь западные границы Польши, а в отношении своих восточных рубежей Варшава руководствовалась собственной концепцией "междуморья"."Польские националисты рассчитывали последовательно осуществить полонизацию Украины, Белоруссии и Литвы, часть территории которых несколько веков назад входила в состав Речи Посполитой. Очевидно, что в такой конструкции интересам Советской России, как и русскоязычному населению, проживавшему в соседних с Польшей странах, попросту не находилось места", - добавил Нарышкин. По его словам, стараясь избежать прямого столкновения, советская сторона неоднократно выражала готовность урегулировать территориальные споры мирным путем, однако Варшава не проявила склонности к компромиссам.Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html

https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200524/1571903926.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юзеф пилсудский, российское историческое общество, сергей нарышкин, польша