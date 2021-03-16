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https://ria.ru/20210316/naryshkin-1601462167.html
Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
Внешнюю политику современной Польши уместно сравнить с позицией этой страны времен 1930-х годов, когда Варшава мешала создать в Европе систему коллективной... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:12
2021-03-16T13:46
юзеф пилсудский
российское историческое общество
сергей нарышкин
польша
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Внешнюю политику современной Польши уместно сравнить с позицией этой страны времен 1930-х годов, когда Варшава мешала создать в Европе систему коллективной безопасности на фоне приближавшейся Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил во вторник в Москве на открытии историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов. Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.Нарышкин напомнил, что польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон - она унесла около 140 тысяч жизней и завершилась в 1921 году Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года, напомнил Нарышкин."Беспристрастный анализ внешней политики Польши в период между двумя мировыми войнами наталкивает на мысль о том, что правительство Пилсудского, польские националисты все время интеллектуально отставали от своей эпохи, стремились воссоздать "империю от моря до моря", - сказал Нарышкин.Польское правительство, сотрудничавшее с нацистской Германией, приняло участие в расчленении Чехословакии в 1938 году, захватив часть Тешинской области, и по меткому выражению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля стало "гиеной Европы", добавил Нарышкин.Затем, выступая на круглом столе на тему выставки, Нарышкин отметил, что память о польско-советской войне 1919-1921 годов оставалась в тени трагедии Гражданской войны в России, на периферии общественного сознания. "Однако без обсуждения этой важной страницы прошлого невозможно дать объективную оценку всей польской политики предвоенного периода - между Первой и Второй мировыми войнами", - подчеркнул Нарышкин.Он вскрыл причины польско-советской войны, развязанной Варшавой. По словам Нарышкина, Версальский договор 1919 года определял лишь западные границы Польши, а в отношении своих восточных рубежей Варшава руководствовалась собственной концепцией "междуморья"."Польские националисты рассчитывали последовательно осуществить полонизацию Украины, Белоруссии и Литвы, часть территории которых несколько веков назад входила в состав Речи Посполитой. Очевидно, что в такой конструкции интересам Советской России, как и русскоязычному населению, проживавшему в соседних с Польшей странах, попросту не находилось места", - добавил Нарышкин. По его словам, стараясь избежать прямого столкновения, советская сторона неоднократно выражала готовность урегулировать территориальные споры мирным путем, однако Варшава не проявила склонности к компромиссам.Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html
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юзеф пилсудский, российское историческое общество, сергей нарышкин, польша

Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском

13:12 16.03.2021 (обновлено: 13:46 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Внешнюю политику современной Польши уместно сравнить с позицией этой страны времен 1930-х годов, когда Варшава мешала создать в Европе систему коллективной безопасности на фоне приближавшейся Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил во вторник в Москве на открытии историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов. Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.
Нарышкин напомнил, что польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон - она унесла около 140 тысяч жизней и завершилась в 1921 году Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года, напомнил Нарышкин.
"В течение этих 18 лет между двумя мировыми войнами русскоязычное население подвергалось политическим репрессиям, целенаправленной "полонизации", и Варшава рассматривала русскоязычных граждан на этой территории как людей второго сорта", - отметил он.
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"Беспристрастный анализ внешней политики Польши в период между двумя мировыми войнами наталкивает на мысль о том, что правительство Пилсудского, польские националисты все время интеллектуально отставали от своей эпохи, стремились воссоздать "империю от моря до моря", - сказал Нарышкин.
Польское правительство, сотрудничавшее с нацистской Германией, приняло участие в расчленении Чехословакии в 1938 году, захватив часть Тешинской области, и по меткому выражению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля стало "гиеной Европы", добавил Нарышкин.
"Наконец, польская внешняя политика того времени стала самым большим препятствием на пути усилий советского правительства создать в Европе систему коллективной безопасности, нацеленную против нацистской агрессии. Сегодня, к сожалению, мы видим: современная внешняя политика Польши отличается таким же своеобразным историческим отставанием", - подытожил Нарышкин.
Затем, выступая на круглом столе на тему выставки, Нарышкин отметил, что память о польско-советской войне 1919-1921 годов оставалась в тени трагедии Гражданской войны в России, на периферии общественного сознания. "Однако без обсуждения этой важной страницы прошлого невозможно дать объективную оценку всей польской политики предвоенного периода - между Первой и Второй мировыми войнами", - подчеркнул Нарышкин.
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Он вскрыл причины польско-советской войны, развязанной Варшавой. По словам Нарышкина, Версальский договор 1919 года определял лишь западные границы Польши, а в отношении своих восточных рубежей Варшава руководствовалась собственной концепцией "междуморья".
"Польские националисты рассчитывали последовательно осуществить полонизацию Украины, Белоруссии и Литвы, часть территории которых несколько веков назад входила в состав Речи Посполитой. Очевидно, что в такой конструкции интересам Советской России, как и русскоязычному населению, проживавшему в соседних с Польшей странах, попросту не находилось места", - добавил Нарышкин. По его словам, стараясь избежать прямого столкновения, советская сторона неоднократно выражала готовность урегулировать территориальные споры мирным путем, однако Варшава не проявила склонности к компромиссам.
Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.
Юзеф Пилсудский - могильщик Польши - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая 2020, 08:33Российская летопись
Юзеф Пилсудский – могильщик ПольшиЧерчилль верно подметил: "всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости". Эта политика дважды приводила Польшу к уничтожению. Об этом – в очередном выпуске авторской программы Владимира Бычкова "Российская летопись".
 
Юзеф ПилсудскийРоссийское историческое обществоСергей НарышкинПольша
 
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