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В Татарстане полицейских заподозрили в принуждении к приему наркотиков
В Татарстане полицейских заподозрили в принуждении к приему наркотиков
Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:56
2021-03-16T19:03
альметьевский район
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в принуждении жителя республики к производству и потреблению наркотиков, сообщает МВД."Предварительно установлено, что четыре сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Альметьевскому району причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел", - говорится в сообщении.Собранные оперативниками собственной безопасности материалы переданы в СУСК РФ по Татарстану для принятия процессуального решения.В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20200626/1573514549.html
альметьевский район
республика татарстан (татарстан)
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альметьевский район, республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане полицейских заподозрили в принуждении к приему наркотиков

18:56 16.03.2021 (обновлено: 19:03 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в принуждении жителя республики к производству и потреблению наркотиков, сообщает МВД.
"Предварительно установлено, что четыре сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Альметьевскому району причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел", - говорится в сообщении.
Собранные оперативниками собственной безопасности материалы переданы в СУСК РФ по Татарстану для принятия процессуального решения.
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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