https://ria.ru/20210316/narkotiki-1601541365.html

В Татарстане полицейских заподозрили в принуждении к приему наркотиков

В Татарстане полицейских заподозрили в принуждении к приему наркотиков

Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:56

2021-03-16T18:56

2021-03-16T19:03

альметьевский район

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в принуждении жителя республики к производству и потреблению наркотиков, сообщает МВД."Предварительно установлено, что четыре сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Альметьевскому району причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел", - говорится в сообщении.Собранные оперативниками собственной безопасности материалы переданы в СУСК РФ по Татарстану для принятия процессуального решения.В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20200626/1573514549.html

альметьевский район

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альметьевский район, республика татарстан (татарстан), происшествия