https://ria.ru/20210316/narkotiki-1601541365.html
В Татарстане полицейских заподозрили в принуждении к приему наркотиков
В Татарстане полицейских заподозрили в принуждении к приему наркотиков
Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:56
2021-03-16T18:56
2021-03-16T19:03
альметьевский район
республика татарстан (татарстан)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в принуждении жителя республики к производству и потреблению наркотиков, сообщает МВД."Предварительно установлено, что четыре сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Альметьевскому району причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел", - говорится в сообщении.Собранные оперативниками собственной безопасности материалы переданы в СУСК РФ по Татарстану для принятия процессуального решения.В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20200626/1573514549.html
альметьевский район
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альметьевский район, республика татарстан (татарстан), происшествия
КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники собственной безопасности МВД по Татарстану пресекли противоправную деятельность четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в принуждении жителя республики к производству и потреблению наркотиков, сообщает МВД.
"Предварительно установлено, что четыре сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Альметьевскому району
причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел", - говорится в сообщении.
Собранные оперативниками собственной безопасности материалы переданы в СУСК РФ по Татарстану для принятия процессуального решения.
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.