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В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие
В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие
Боевики атаковали автобус, перевозивший преподавателей и студентов университета провинции Баглан в Афганистане, два человека погибли, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:43
2021-03-16T09:52
афганистан
в мире
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КАБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Боевики атаковали автобус, перевозивший преподавателей и студентов университета провинции Баглан в Афганистане, два человека погибли, сообщили РИА Новости источники в силах безопасности.По данным источников, в автомобиль попал ракетный снаряд в районе города Пули-Хумри. В результате нападения погиб водитель автобуса и студент, еще шесть преподавателей получили ранения."В автобусе находились около 25 преподавателей и студентов", - приводит телеканал Tolo News слова источников.Полиция Баглана заявила, что за нападением стоят боевики радикального движения "Талибан". Талибы пока не прокомментировали инцидент.
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афганистан, в мире

В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие

09:43 16.03.2021 (обновлено: 09:52 16.03.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Боевики атаковали автобус, перевозивший преподавателей и студентов университета провинции Баглан в Афганистане, два человека погибли, сообщили РИА Новости источники в силах безопасности.
По данным источников, в автомобиль попал ракетный снаряд в районе города Пули-Хумри. В результате нападения погиб водитель автобуса и студент, еще шесть преподавателей получили ранения.
"В автобусе находились около 25 преподавателей и студентов", - приводит телеканал Tolo News слова источников.
Полиция Баглана заявила, что за нападением стоят боевики радикального движения "Талибан". Талибы пока не прокомментировали инцидент.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 11:27
Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия
 
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