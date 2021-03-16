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В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие
В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие
Боевики атаковали автобус, перевозивший преподавателей и студентов университета провинции Баглан в Афганистане, два человека погибли, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:43
2021-03-16T09:43
2021-03-16T09:52
афганистан
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КАБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Боевики атаковали автобус, перевозивший преподавателей и студентов университета провинции Баглан в Афганистане, два человека погибли, сообщили РИА Новости источники в силах безопасности.По данным источников, в автомобиль попал ракетный снаряд в районе города Пули-Хумри. В результате нападения погиб водитель автобуса и студент, еще шесть преподавателей получили ранения."В автобусе находились около 25 преподавателей и студентов", - приводит телеканал Tolo News слова источников.Полиция Баглана заявила, что за нападением стоят боевики радикального движения "Талибан". Талибы пока не прокомментировали инцидент.
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