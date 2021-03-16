https://ria.ru/20210316/nalog-1601411554.html
Депутат Госдумы предложил вдвое снизить НДС на стройматериалы
Депутат Госдумы предложил вдвое снизить НДС на стройматериалы
Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минфина Антону Силуанову вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование, сообщает RT со... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:54
2021-03-16T07:54
2021-03-16T13:10
ндс
василий власов
жилье
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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В Госдуме предложили вдвое снизить один из налогов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минфина Антону Силуанову вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария.По словам Власова, сейчас каждый пятый россиянин не имеет своего жилья.Он считает, что это позволит уменьшить затраты россиян на приобретение или строительство жилья.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/nalogi-1601129717.html
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ндс, василий власов, жилье, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество