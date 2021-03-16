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Депутат Госдумы предложил вдвое снизить НДС на стройматериалы
Депутат Госдумы предложил вдвое снизить НДС на стройматериалы
Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минфина Антону Силуанову вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование, сообщает RT со... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:54
2021-03-16T13:10
ндс
василий власов
жилье
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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В Госдуме предложили вдвое снизить один из налогов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минфина Антону Силуанову вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария.По словам Власова, сейчас каждый пятый россиянин не имеет своего жилья.Он считает, что это позволит уменьшить затраты россиян на приобретение или строительство жилья.
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ндс, василий власов, жилье, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество

Депутат Госдумы предложил вдвое снизить НДС на стройматериалы

07:54 16.03.2021 (обновлено: 13:10 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минфина Антону Силуанову вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария.
По словам Власова, сейчас каждый пятый россиянин не имеет своего жилья.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до десяти процентов", — написал депутат.

Он считает, что это позволит уменьшить затраты россиян на приобретение или строительство жилья.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов во время парламентских слушаний - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 10:37
Зюганов выступил за налог на "подозрительно богатых"
 
НДСВасилий ВласовЖильеАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
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