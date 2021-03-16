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"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
Максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде планируют увеличить в России с двух до трех лет, сообщила газета "Коммерсант". РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:52
2021-03-16T08:56
россия
авто
москва
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде планируют увеличить в России с двух до трех лет, сообщила газета "Коммерсант".Отмечается, что такие поправки к Уголовному кодексу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным издания, в МВД изменения объясняют тем, что существующие санкции неэффективны; люди садятся пьяными за руль даже после судимости за такое правонарушение.Текст изменений разработало МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова, пишет "Коммерсант". Поправки корректируют статью 264.1 УК, устанавливающую санкции для водителей, которых ранее уже наказывали за пьяное вождение в рамках КоАП. Если россиянина в течение года снова поймают на том же нарушении, он станет преступником."Суд может назначить штраф 100–300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний. Для тех, кто ранее был судим по статье 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тысяч рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет", — пишет газета.Подчеркивается, что в 2020 году из всех осужденных по этой статье каждого пятого наказывали не в первый раз.
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россия, авто, москва, общество

"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание

04:52 16.03.2021 (обновлено: 08:56 16.03.2021)
 
© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель
Пьяный водитель - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде планируют увеличить в России с двух до трех лет, сообщила газета "Коммерсант".
Отмечается, что такие поправки к Уголовному кодексу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным издания, в МВД изменения объясняют тем, что существующие санкции неэффективны; люди садятся пьяными за руль даже после судимости за такое правонарушение.
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Текст изменений разработало МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова, пишет "Коммерсант". Поправки корректируют статью 264.1 УК, устанавливающую санкции для водителей, которых ранее уже наказывали за пьяное вождение в рамках КоАП. Если россиянина в течение года снова поймают на том же нарушении, он станет преступником.
"Суд может назначить штраф 100–300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний. Для тех, кто ранее был судим по статье 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тысяч рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет", — пишет газета.
Подчеркивается, что в 2020 году из всех осужденных по этой статье каждого пятого наказывали не в первый раз.
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