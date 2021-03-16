Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/myasnikov-1601486821.html
Мясников назвал неожиданный симптом рака
Мясников назвал неожиданный симптом рака
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:03
2021-03-16T16:04
александр мясников (врач)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:160:3063:1883_1920x0_80_0_0_22c02dd27bbcd29fcac4ba173cb641ac.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция.По его словам, при обнаружении такой проблемы снижать количество минерала в организме не имеет смысла, поскольку его повышенная выработка становится именно симптомом, а не причиной."Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90 процентов случаев гиперкальциемии — это всего два диагноза. Либо аденома паращитовидной железы, либо рак", — рассказал специалист в эфире телеканала "Россия 1".Он пояснил, что избыток кальция чаще всего свидетельствует об онкологическом заболевании почки или легкого. Врач подчеркнул, что при выявлении переизбытка минерала эти органы стоит обследовать в первую очередь.
https://rsport.ria.ru/20210310/tykva-1600671586.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce118d54d78187ec814035b1806fa064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), здоровье - общество

Мясников назвал неожиданный симптом рака

15:03 16.03.2021 (обновлено: 16:04 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция.
По его словам, при обнаружении такой проблемы снижать количество минерала в организме не имеет смысла, поскольку его повышенная выработка становится именно симптомом, а не причиной.
"Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90 процентов случаев гиперкальциемии — это всего два диагноза. Либо аденома паращитовидной железы, либо рак", — рассказал специалист в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что избыток кальция чаще всего свидетельствует об онкологическом заболевании почки или легкого. Врач подчеркнул, что при выявлении переизбытка минерала эти органы стоит обследовать в первую очередь.
Приготовление тыквы - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 19:40ЗОЖ
Врач назвала продукт, снижающий давление
 
Александр Мясников (врач)Здоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния