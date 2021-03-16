https://ria.ru/20210316/myasnikov-1601486821.html

Мясников назвал неожиданный симптом рака

Мясников назвал неожиданный симптом рака

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:03

2021-03-16T15:03

2021-03-16T16:04

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция.По его словам, при обнаружении такой проблемы снижать количество минерала в организме не имеет смысла, поскольку его повышенная выработка становится именно симптомом, а не причиной."Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90 процентов случаев гиперкальциемии — это всего два диагноза. Либо аденома паращитовидной железы, либо рак", — рассказал специалист в эфире телеканала "Россия 1".Он пояснил, что избыток кальция чаще всего свидетельствует об онкологическом заболевании почки или легкого. Врач подчеркнул, что при выявлении переизбытка минерала эти органы стоит обследовать в первую очередь.

https://rsport.ria.ru/20210310/tykva-1600671586.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье - общество