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Мясников назвал неожиданный симптом рака
Мясников назвал неожиданный симптом рака
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:03
2021-03-16T15:03
2021-03-16T16:04
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция.По его словам, при обнаружении такой проблемы снижать количество минерала в организме не имеет смысла, поскольку его повышенная выработка становится именно симптомом, а не причиной."Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90 процентов случаев гиперкальциемии — это всего два диагноза. Либо аденома паращитовидной железы, либо рак", — рассказал специалист в эфире телеканала "Россия 1".Он пояснил, что избыток кальция чаще всего свидетельствует об онкологическом заболевании почки или легкого. Врач подчеркнул, что при выявлении переизбытка минерала эти органы стоит обследовать в первую очередь.
https://rsport.ria.ru/20210310/tykva-1600671586.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество