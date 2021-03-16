https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, на этот раз они анонсируют "бонусы" от государства, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:29
2021-03-16T07:29
2021-03-16T10:13
евгения лазарева
россия
мошенничество
общероссийский народный фронт
москва
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, на этот раз они анонсируют "бонусы" от государства, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Злоумышленники рассылают СМС о поступлении "бонусов", после чего начинают запугивать — если получатель не перейдет по ссылке, его ждет суд. Ссылка ведет на качественно подделанный ресурс какого-нибудь ведомства. После перехода по ней мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.Преступники уже использовали легенду с выплатами в период жестких ограничений из-за коронавируса, но тогда они реализовывали ее через распространение фейковых новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях."Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку СМС, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться", — пояснила эксперт.Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.
https://ria.ru/20210310/moshenniki-1600547722.html
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евгения лазарева, россия, мошенничество, общероссийский народный фронт, москва, общество
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, на этот раз они анонсируют "бонусы" от государства, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ
"За права заемщиков" Евгения Лазарева
.
Злоумышленники рассылают СМС о поступлении "бонусов", после чего начинают запугивать — если получатель не перейдет по ссылке, его ждет суд.
"За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность получения "бонуса". — Прим. ред.) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение", — рассказала Лазарева.
Ссылка ведет на качественно подделанный ресурс какого-нибудь ведомства. После перехода по ней мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.
Преступники уже использовали легенду с выплатами в период жестких ограничений из-за коронавируса, но тогда они реализовывали ее через распространение фейковых новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях.
"Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку СМС, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться", — пояснила эксперт.
Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.