https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, на этот раз они анонсируют "бонусы" от государства, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T07:29

2021-03-16T07:29

2021-03-16T10:13

евгения лазарева

россия

мошенничество

общероссийский народный фронт

москва

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, на этот раз они анонсируют "бонусы" от государства, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Злоумышленники рассылают СМС о поступлении "бонусов", после чего начинают запугивать — если получатель не перейдет по ссылке, его ждет суд. Ссылка ведет на качественно подделанный ресурс какого-нибудь ведомства. После перехода по ней мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.Преступники уже использовали легенду с выплатами в период жестких ограничений из-за коронавируса, но тогда они реализовывали ее через распространение фейковых новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях."Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку СМС, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться", — пояснила эксперт.Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.

https://ria.ru/20210310/moshenniki-1600547722.html

https://ria.ru/20210313/65-1601061517.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения лазарева, россия, мошенничество, общероссийский народный фронт, москва, общество