Монастырь Челтер-Мармара в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь "Челтер-Мармара" - мужской монастырь в честь преподобного Саввы Освященного (Симферопольская и Крымская епархия РПЦ). Расположен на обрыве горы Челтер-Кая, село Терновка.
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Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь "Челтер-Мармара" - мужской монастырь в честь преподобного Саввы Освященного (Симферопольская и Крымская епархия РПЦ). Расположен на обрыве горы Челтер-Кая, село Терновка.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Монах на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
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Монах на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкХристианские реликвии в пещерном монастыре Челтер-Мармара, расположенном на обрыве горы Челтер-Кая.
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Христианские реликвии в пещерном монастыре Челтер-Мармара, расположенном на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбъект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
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Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИконы в церкви пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
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Иконы в церкви пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
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Туристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗвонница объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
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Звонница объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
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Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбъект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
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Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
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Туристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПравославный крест у пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
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Православный крест у пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.