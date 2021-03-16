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Религия и мировоззрение
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Монастырь Челтер-Мармара в Крыму
Монастырь Челтер-Мармара в Крыму
РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:10
2021-03-16T14:12
религия и мировоззрение
республика крым
религия
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республика крым, фото, религия

Монастырь Челтер-Мармара в Крыму

14:10 16.03.2021 (обновлено: 14:12 16.03.2021)
 
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь "Челтер-Мармара" - мужской монастырь в честь преподобного Саввы Освященного (Симферопольская и Крымская епархия РПЦ). Расположен на обрыве горы Челтер-Кая, село Терновка.

Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая
1 из 11

Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь "Челтер-Мармара" - мужской монастырь в честь преподобного Саввы Освященного (Симферопольская и Крымская епархия РПЦ). Расположен на обрыве горы Челтер-Кая, село Терновка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Монах на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.

Монах на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая
2 из 11

Монах на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкХристианские реликвии в пещерном монастыре Челтер-Мармара, расположенном на обрыве горы Челтер-Кая.
Христианские реликвии в пещерном монастыре Челтер-Мармара, расположенном на обрыве горы Челтер-Кая
3 из 11
Христианские реликвии в пещерном монастыре Челтер-Мармара, расположенном на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбъект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая
4 из 11
Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИконы в церкви пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
Иконы в церкви пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму
5 из 11
Иконы в церкви пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
Туристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая
6 из 11
Туристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗвонница объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
Звонница объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму
7 из 11
Звонница объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая
8 из 11
Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбъект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая
9 из 11
Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
Туристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая
10 из 11
Туристы на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПравославный крест у пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
Православный крест у пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая
11 из 11
Православный крест у пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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