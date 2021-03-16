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Экс-министр финансов Молдавии отказалась быть кандидатом в премьеры
Экс-министр финансов Молдавии отказалась быть кандидатом в премьеры
Экс-министр финансов Молдавии Марианна Дурлештяну заявила во вторник, что отказывается быть кандидатом на пост премьера республики. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:56
2021-03-16T17:12
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Экс-министр финансов Молдавии Марианна Дурлештяну заявила во вторник, что отказывается быть кандидатом на пост премьера республики."Я решила не выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Молдавии. Я не могу допустить, чтобы мое имя и репутация использовались для сведения светов между политическими кланами, я приняла это выдвижение только из желания помочь преодолеть кризисы и продвинуть страну вперед", - написал Дурлештяну на своей странице в Facebook.Она отметила, что большинство политиков сейчас продвигают собственные интересы в ущерб интересам населения. По ее словам, сейчас в стране сложилась "беспрецедентная ситуация", порожденная политическим и экономическим кризисом, который требует от политического класса некоторых моральных решений, чтобы отказаться от партийных интересов ради населения.Дурлештяну отметила, что собиралась создать команду из честных и профессиональных людей, чтобы прозрачно управлять государственными учреждениями и продвигать реформы во всех областях. Но для достижения этой цели необходима поддержка политиков, которой сейчас в стране нет.Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210311/sandu-1600772923.html
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молдавия, в мире

Экс-министр финансов Молдавии отказалась быть кандидатом в премьеры

16:56 16.03.2021 (обновлено: 17:12 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкМарианна Дурлештяну
Марианна Дурлештяну - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Экс-министр финансов Молдавии Марианна Дурлештяну заявила во вторник, что отказывается быть кандидатом на пост премьера республики.
"Я решила не выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Молдавии. Я не могу допустить, чтобы мое имя и репутация использовались для сведения светов между политическими кланами, я приняла это выдвижение только из желания помочь преодолеть кризисы и продвинуть страну вперед", - написал Дурлештяну на своей странице в Facebook.
Она отметила, что большинство политиков сейчас продвигают собственные интересы в ущерб интересам населения. По ее словам, сейчас в стране сложилась "беспрецедентная ситуация", порожденная политическим и экономическим кризисом, который требует от политического класса некоторых моральных решений, чтобы отказаться от партийных интересов ради населения.
Дурлештяну отметила, что собиралась создать команду из честных и профессиональных людей, чтобы прозрачно управлять государственными учреждениями и продвигать реформы во всех областях. Но для достижения этой цели необходима поддержка политиков, которой сейчас в стране нет.
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Соцпартия в Молдавии усмотрела "популизм" Санду
Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.
Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
 
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