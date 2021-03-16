https://ria.ru/20210316/moderna-1601486969.html

Moderna начала клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Moderna начала клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Американская Moderna сообщила о начале фазы 2/3 испытаний своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, сообщается в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:03

2021-03-16T15:03

2021-03-16T15:05

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американская Moderna сообщила о начале фазы 2/3 испытаний своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, сообщается в пресс-релизе компании.Исследование KidCOVE проводится совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который входит в Национальный институт здоровья, а также с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA)."Мы рады начать фазу 2/3 исследования mRNA-1273 среди здоровых детей в США и Канаде, мы благодарим NIAID и BARDA за сотрудничество", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.В ходе исследования предполагается оценить безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины mRNA-1273, вводимых с интервалом в 28 дней. Планируется, что в исследовании примут участие около 6 750 детей в США и Канаде в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.В ходе первого этапа участники исследования в возрасте от двух до 12 лет получат одну из двух дозировок (50 или 100 мкг), участники в возрасте от шести месяцев до двух лет получат препарат в трех дозировках (25, 50 и 100 мкг). Потом будет проведен промежуточный анализ, чтобы выявить, какая дозировка будет использоваться на втором этапе исследования с контролем плацебо. После второй прививки за участниками исследования будет вестись наблюдение в течение 12 месяцев.В декабре Moderna приступила к испытаниям вакцины от COVID-19 в США среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Информацию планируется собрать весной 2021 года.

https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601468331.html

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канада, сша, в мире