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Депутат рассказал, откуда чаще всего приходят сообщения о "минировании"
Депутат рассказал, откуда чаще всего приходят сообщения о "минировании"
За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа - Германии,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:57
2021-03-16T19:57
василий пискарев
госдума рф
франция
япония
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа - Германии, Франции и США, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев."По данным, которые мы имеем, за последние несколько лет таких ложных сообщений было 16 тысяч, 50 тысяч учреждений поставлены были в эту опасность: нужно было эвакуацию проводить, людей размещать, это полтора миллиона граждан были эвакуированы - колоссальный материальный ущерб. Но не это главное, главное здесь люди просто были в панике. По данным, которые мы имеем, какие страны, откуда исходят эти угрозы и почему они исходят: Германия, Франция, конечно же, США, Бельгия, Голландия, Япония. Им важно дестабилизировать в стране ситуацию", - сказал Пискарев журналистам.
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василий пискарев, госдума рф, франция, япония, сша

Депутат рассказал, откуда чаще всего приходят сообщения о "минировании"

19:57 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа - Германии, Франции и США, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.
"По данным, которые мы имеем, за последние несколько лет таких ложных сообщений было 16 тысяч, 50 тысяч учреждений поставлены были в эту опасность: нужно было эвакуацию проводить, людей размещать, это полтора миллиона граждан были эвакуированы - колоссальный материальный ущерб. Но не это главное, главное здесь люди просто были в панике. По данным, которые мы имеем, какие страны, откуда исходят эти угрозы и почему они исходят: Германия, Франция, конечно же, США, Бельгия, Голландия, Япония. Им важно дестабилизировать в стране ситуацию", - сказал Пискарев журналистам.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 07:49
В Хабаровском крае на мужчину завели дело за сообщение о "минировании"
 
Василий ПискаревГосдума РФФранцияЯпонияСША
 
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