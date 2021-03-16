https://ria.ru/20210316/minirovanie-1601549221.html
Депутат рассказал, откуда чаще всего приходят сообщения о "минировании"
Депутат рассказал, откуда чаще всего приходят сообщения о "минировании"
За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа - Германии,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:57
2021-03-16T19:57
2021-03-16T19:57
василий пискарев
госдума рф
франция
япония
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа - Германии, Франции и США, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев."По данным, которые мы имеем, за последние несколько лет таких ложных сообщений было 16 тысяч, 50 тысяч учреждений поставлены были в эту опасность: нужно было эвакуацию проводить, людей размещать, это полтора миллиона граждан были эвакуированы - колоссальный материальный ущерб. Но не это главное, главное здесь люди просто были в панике. По данным, которые мы имеем, какие страны, откуда исходят эти угрозы и почему они исходят: Германия, Франция, конечно же, США, Бельгия, Голландия, Япония. Им важно дестабилизировать в стране ситуацию", - сказал Пискарев журналистам.
https://ria.ru/20210114/minirovanie-1592961306.html
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василий пискарев, госдума рф, франция, япония, сша