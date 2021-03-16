https://ria.ru/20210316/minirovanie-1601549221.html

Депутат рассказал, откуда чаще всего приходят сообщения о "минировании"

Депутат рассказал, откуда чаще всего приходят сообщения о "минировании"

За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа - Германии,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T19:57

2021-03-16T19:57

2021-03-16T19:57

василий пискарев

госдума рф

франция

япония

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:60:3321:1928_1920x0_80_0_0_fbcc582b713a9a3012dc2772d18adc59.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа - Германии, Франции и США, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев."По данным, которые мы имеем, за последние несколько лет таких ложных сообщений было 16 тысяч, 50 тысяч учреждений поставлены были в эту опасность: нужно было эвакуацию проводить, людей размещать, это полтора миллиона граждан были эвакуированы - колоссальный материальный ущерб. Но не это главное, главное здесь люди просто были в панике. По данным, которые мы имеем, какие страны, откуда исходят эти угрозы и почему они исходят: Германия, Франция, конечно же, США, Бельгия, Голландия, Япония. Им важно дестабилизировать в стране ситуацию", - сказал Пискарев журналистам.

https://ria.ru/20210114/minirovanie-1592961306.html

франция

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, госдума рф, франция, япония, сша