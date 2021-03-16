Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/mid-1601560021.html
Захарова высмеяла заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca
Захарова высмеяла заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca
Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-16T22:19
2021-03-17T00:53
денис шмыгаль
мария захарова
здоровье - общество
astrazeneca
верховная рада украины
евросоюз
дмитрий песков
бразилия
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895805_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_7b1d4b765957854198f463498544a69c.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе "устроила" Москва.Ранее Ткаченко написал в Telegram-канале, что сообщения о приостановке использования AstraZeneca в некоторых европейских странах могут быть связаны с массовой информационной кампанией со стороны России. По его мнению, это сделано, чтобы расчистить рынок для "Спутника V". Пресс-секретарь российского президента ранее уже называл подобные заявления чушью."Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", — написала Захарова в Facebook.Как отметила дипломат, теперь украинский министр культуры "взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией", которые Киев "не производит и не проводит"."Не режим, а сказка", — подытожила Захарова.Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболических осложнений. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование этих инцидентов, но пока считает возможным продолжить вакцинацию.В конце января Верховная рада проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Как указано в документе, лекарственное средство не должно быть разработано в России. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление, запрещающее регистрацию российских вакцин от COVID-19.При этом применение препарата "Спутник V" одобрили уже в 50 странах.
https://ria.ru/20210316/pentagon-1601527138.html
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html
бразилия
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895805_497:261:2880:2048_1920x0_80_0_0_6d8b3bb21de063d6cb26b0dd68389121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, мария захарова, здоровье - общество, astrazeneca , верховная рада украины, евросоюз, дмитрий песков, бразилия, япония, сша

Захарова высмеяла заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca

22:19 16.03.2021 (обновлено: 00:53 17.03.2021)
 
© REUTERS / Benoit TessierШприцы с вакциной AstraZeneca
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе "устроила" Москва.
Ранее Ткаченко написал в Telegram-канале, что сообщения о приостановке использования AstraZeneca в некоторых европейских странах могут быть связаны с массовой информационной кампанией со стороны России. По его мнению, это сделано, чтобы расчистить рынок для "Спутника V". Пресс-секретарь российского президента ранее уже называл подобные заявления чушью.
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 17:45
Пентагон упомянул RT и вакцину в докладе о влиянии России в Южной Америке
"Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", — написала Захарова в Facebook.
Как отметила дипломат, теперь украинский министр культуры "взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией", которые Киев "не производит и не проводит".
"Не режим, а сказка", — подытожила Захарова.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболических осложнений. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование этих инцидентов, но пока считает возможным продолжить вакцинацию.
В конце января Верховная рада проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Как указано в документе, лекарственное средство не должно быть разработано в России. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление, запрещающее регистрацию российских вакцин от COVID-19.
При этом применение препарата "Спутник V" одобрили уже в 50 странах.
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 18:32Распространение коронавируса
В РФПИ призвали не искать политику в вакцине "Спутник V"
 
Денис ШмыгальМария ЗахароваЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВерховная Рада УкраиныЕвросоюзДмитрий ПесковБразилияЯпонияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния