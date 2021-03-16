https://ria.ru/20210316/mid-1601560021.html

Захарова высмеяла заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca

Захарова высмеяла заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca

Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-16T22:19

2021-03-16T22:19

2021-03-17T00:53

денис шмыгаль

мария захарова

здоровье - общество

astrazeneca

верховная рада украины

евросоюз

дмитрий песков

бразилия

япония

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе "устроила" Москва.Ранее Ткаченко написал в Telegram-канале, что сообщения о приостановке использования AstraZeneca в некоторых европейских странах могут быть связаны с массовой информационной кампанией со стороны России. По его мнению, это сделано, чтобы расчистить рынок для "Спутника V". Пресс-секретарь российского президента ранее уже называл подобные заявления чушью."Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", — написала Захарова в Facebook.Как отметила дипломат, теперь украинский министр культуры "взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией", которые Киев "не производит и не проводит"."Не режим, а сказка", — подытожила Захарова.Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболических осложнений. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование этих инцидентов, но пока считает возможным продолжить вакцинацию.В конце января Верховная рада проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Как указано в документе, лекарственное средство не должно быть разработано в России. Премьер Украины Денис Шмыгаль в феврале подписал постановление, запрещающее регистрацию российских вакцин от COVID-19.При этом применение препарата "Спутник V" одобрили уже в 50 странах.

https://ria.ru/20210316/pentagon-1601527138.html

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html

бразилия

япония

сша

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денис шмыгаль, мария захарова, здоровье - общество, astrazeneca , верховная рада украины, евросоюз, дмитрий песков, бразилия, япония, сша