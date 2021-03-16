https://ria.ru/20210316/mery-1601540054.html

Роскомнадзор допустил воздействие на ресурсы в Сети по аналогии с Twitter

Роскомнадзор допустил воздействие на ресурсы в Сети по аналогии с Twitter

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил возможность замедления трафика и блокировки других интернет-сервисов по аналогии с Twitter. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:47

2021-03-16T18:47

2021-03-16T21:16

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил возможность замедления трафика и блокировки других интернет-сервисов по аналогии с Twitter."Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по линии технической", — сказал Субботин журналистам.Речь идет в том числе о Facebook, Instagram, YouTube и других платформах.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств и пригрозил ресурсу блокировкой. Как пояснял Субботин, замедление трафика касается передачи фото и видео и не распространяется на текстовую информацию. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.В Twitter тогда сообщили, что обеспокоены "ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в Сети" и "привержены защите открытого интернета во всем мире". При этом, как отметили в Роскомнадзоре, прямой диалог с руководством компании установить не удалось.Сегодня Субботин заявил, что через месяц регулятор готов заблокировать Twitter в России, если тот не ответит на претензии ведомства по поводу удаления запрещенного контента.

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

https://ria.ru/20210316/twitter-1601526493.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество