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Роскомнадзор допустил воздействие на ресурсы в Сети по аналогии с Twitter
Роскомнадзор допустил воздействие на ресурсы в Сети по аналогии с Twitter
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил возможность замедления трафика и блокировки других интернет-сервисов по аналогии с Twitter. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:47
2021-03-16T21:16
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил возможность замедления трафика и блокировки других интернет-сервисов по аналогии с Twitter."Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по линии технической", — сказал Субботин журналистам.Речь идет в том числе о Facebook, Instagram, YouTube и других платформах.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств и пригрозил ресурсу блокировкой. Как пояснял Субботин, замедление трафика касается передачи фото и видео и не распространяется на текстовую информацию. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.В Twitter тогда сообщили, что обеспокоены "ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в Сети" и "привержены защите открытого интернета во всем мире". При этом, как отметили в Роскомнадзоре, прямой диалог с руководством компании установить не удалось.Сегодня Субботин заявил, что через месяц регулятор готов заблокировать Twitter в России, если тот не ответит на претензии ведомства по поводу удаления запрещенного контента.
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
https://ria.ru/20210316/twitter-1601526493.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

Роскомнадзор допустил воздействие на ресурсы в Сети по аналогии с Twitter

18:47 16.03.2021 (обновлено: 21:16 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил возможность замедления трафика и блокировки других интернет-сервисов по аналогии с Twitter.
"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по линии технической", — сказал Субботин журналистам.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
Сводки с театра гибридных действий
Речь идет в том числе о Facebook, Instagram, YouTube и других платформах.
С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств и пригрозил ресурсу блокировкой. Как пояснял Субботин, замедление трафика касается передачи фото и видео и не распространяется на текстовую информацию. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.
В Twitter тогда сообщили, что обеспокоены "ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в Сети" и "привержены защите открытого интернета во всем мире". При этом, как отметили в Роскомнадзоре, прямой диалог с руководством компании установить не удалось.
Сегодня Субботин заявил, что через месяц регулятор готов заблокировать Twitter в России, если тот не ответит на претензии ведомства по поводу удаления запрещенного контента.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Пушков прокомментировал возможную блокировку Twitter в России
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
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