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https://ria.ru/20210316/medvedchuk-1601542450.html
Медведчук подал иск об отмене указа о санкциях против него
Медведчук подал иск об отмене указа о санкциях против него
Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:04
2021-03-16T19:14
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции, сообщила пресс-служба суда во вторник.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее супруга санкций СНБО она вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь"."Шестнадцатого марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины… согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube и работали из одной студии.
https://ria.ru/20210312/sanktsii-1600957236.html
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виктор медведчук, украина, в мире

Медведчук подал иск об отмене указа о санкциях против него

19:04 16.03.2021 (обновлено: 19:14 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции, сообщила пресс-служба суда во вторник.
Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее супруга санкций СНБО она вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Шестнадцатого марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины… согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube и работали из одной студии.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:00
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
 
Виктор МедведчукУкраинаВ мире
 
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