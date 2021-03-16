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Девушка рассказала о встрече с беглым "орским маньяком" в Подмосковье
Девушка рассказала о встрече с беглым "орским маньяком" в Подмосковье
Студентка из Подмосковья заявила МК, что несколько дней назад встретила "орского маньяка" Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:04
2021-03-16T10:01
валерий андреев (орский маньяк)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
интерпол
москва
оренбургская область
ростов-на-дону
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Студентка из Подмосковья заявила МК, что несколько дней назад встретила "орского маньяка" Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.Ранее сообщалось, что уроженца Оренбургской области начали искать в Москве. На преступника вышли еще в 2012 году, с тех пор он находится в бегах.В субботу девушка сообщила в полицию о случившемся. По ее словам, двумя днями ранее она столкнулась с Андреевым в общественном транспорте.Собеседница газеты отметила, что у мужчины были седые волосы, темная куртка и джинсы. При этом его одежда была грязной. Незнакомец сел напротив девушки и попытался выведать у попутчицы маршрут ее путешествия. У него не хватало множества зубов, а также были золотые коронки.В пятницу студентка увидела в университете объявление о розыске "орского маньяка", в котором она узнала попутчика. Полиция проводит проверку по заявлению девушки."Орский маньяк"Андреева, прозванного "орским маньяком", заочно обвинили в восьми убийствах и объявили в федеральный розыск. Не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки."Орский маньяк" входит в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых в стране. В конце 2019 года его объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.Злоумышленник периодически всплывал в разных городах России: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре. По данным СК, он может пользоваться поддельными документами, а заурядная, без характерных примет внешность позволяет легко раствориться в толпе.
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валерий андреев (орский маньяк), россия, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, москва, оренбургская область, ростов-на-дону, происшествия

Девушка рассказала о встрече с беглым "орским маньяком" в Подмосковье

07:04 16.03.2021 (обновлено: 10:01 16.03.2021)
 
© Управление МВД России по Оренбургской областиВалерий Андреев
Валерий Андреев - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Управление МВД России по Оренбургской области
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Студентка из Подмосковья заявила МК, что несколько дней назад встретила "орского маньяка" Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.
Ранее сообщалось, что уроженца Оренбургской области начали искать в Москве. На преступника вышли еще в 2012 году, с тех пор он находится в бегах.
В субботу девушка сообщила в полицию о случившемся. По ее словам, двумя днями ранее она столкнулась с Андреевым в общественном транспорте.
"Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. <…> Он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", — утверждает студентка.
Собеседница газеты отметила, что у мужчины были седые волосы, темная куртка и джинсы. При этом его одежда была грязной. Незнакомец сел напротив девушки и попытался выведать у попутчицы маршрут ее путешествия. У него не хватало множества зубов, а также были золотые коронки.
"Когда автобус стал подъезжать к моей остановке, я встала и сказала, что мне пора выходить. Незнакомец смотрел мне вслед, даже когда автобус стал отъезжать. Больше я этого человека не видела", — пояснила она.
В пятницу студентка увидела в университете объявление о розыске "орского маньяка", в котором она узнала попутчика. Полиция проводит проверку по заявлению девушки.
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"Орский маньяк"

Андреева, прозванного "орским маньяком", заочно обвинили в восьми убийствах и объявили в федеральный розыск. Не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки.
"Орский маньяк" входит в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых в стране. В конце 2019 года его объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.
Злоумышленник периодически всплывал в разных городах России: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре. По данным СК, он может пользоваться поддельными документами, а заурядная, без характерных примет внешность позволяет легко раствориться в толпе.
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Валерий Андреев (орский маньяк)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ИнтерполМоскваОренбургская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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