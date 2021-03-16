https://ria.ru/20210316/manyak-1601409359.html

Девушка рассказала о встрече с беглым "орским маньяком" в Подмосковье

Девушка рассказала о встрече с беглым "орским маньяком" в Подмосковье

Студентка из Подмосковья заявила МК, что несколько дней назад встретила "орского маньяка" Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T07:04

2021-03-16T07:04

2021-03-16T10:01

валерий андреев (орский маньяк)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

интерпол

москва

оренбургская область

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576123462_0:77:1374:850_1920x0_80_0_0_6e44a08aa1e5b73f6b7a83572ecfbf50.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Студентка из Подмосковья заявила МК, что несколько дней назад встретила "орского маньяка" Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.Ранее сообщалось, что уроженца Оренбургской области начали искать в Москве. На преступника вышли еще в 2012 году, с тех пор он находится в бегах.В субботу девушка сообщила в полицию о случившемся. По ее словам, двумя днями ранее она столкнулась с Андреевым в общественном транспорте.Собеседница газеты отметила, что у мужчины были седые волосы, темная куртка и джинсы. При этом его одежда была грязной. Незнакомец сел напротив девушки и попытался выведать у попутчицы маршрут ее путешествия. У него не хватало множества зубов, а также были золотые коронки.В пятницу студентка увидела в университете объявление о розыске "орского маньяка", в котором она узнала попутчика. Полиция проводит проверку по заявлению девушки."Орский маньяк"Андреева, прозванного "орским маньяком", заочно обвинили в восьми убийствах и объявили в федеральный розыск. Не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки."Орский маньяк" входит в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых в стране. В конце 2019 года его объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.Злоумышленник периодически всплывал в разных городах России: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре. По данным СК, он может пользоваться поддельными документами, а заурядная, без характерных примет внешность позволяет легко раствориться в толпе.

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20180603/1521896696.html

россия

москва

оренбургская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий андреев (орский маньяк), россия, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, москва, оренбургская область, ростов-на-дону, происшествия