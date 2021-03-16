https://ria.ru/20210316/magate-1601484968.html

Глава МАГАТЭ оценил возможность возвращения США в ядерную сделку

Глава МАГАТЭ оценил возможность возвращения США в ядерную сделку

Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе трудно, но не невозможно, заявил во вторник генеральный директор... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:53

2021-03-16T14:53

2021-03-16T14:53

европарламент

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

энтони блинкен

магатэ

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе трудно, но не невозможно, заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Что касается решения по США. Я бы сказал, я вижу их возвращение. Это то, что они говорят мне, когда я беседую с госсекретарем, их послом в Иране. Они говорят мне, что они хотят вернуться. Но, конечно, существует ряд вопросов, которые по-прежнему требуют прояснения. Это не невозможно, трудно, но не невозможно", - сказал Гросси, отвечая по видеосвязи на вопросы депутатов Европарламента на заседании трех комитетов.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.

https://ria.ru/20210224/absurd-1598778827.html

https://ria.ru/20210219/peregovory-1598109620.html

тегеран (город)

иран

сша

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европарламент, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире