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Глава МАГАТЭ оценил возможность возвращения США в ядерную сделку
Глава МАГАТЭ оценил возможность возвращения США в ядерную сделку
Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе трудно, но не невозможно, заявил во вторник генеральный директор... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:53
2021-03-16T14:53
европарламент
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
энтони блинкен
магатэ
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе трудно, но не невозможно, заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Что касается решения по США. Я бы сказал, я вижу их возвращение. Это то, что они говорят мне, когда я беседую с госсекретарем, их послом в Иране. Они говорят мне, что они хотят вернуться. Но, конечно, существует ряд вопросов, которые по-прежнему требуют прояснения. Это не невозможно, трудно, но не невозможно", - сказал Гросси, отвечая по видеосвязи на вопросы депутатов Европарламента на заседании трех комитетов.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.
https://ria.ru/20210224/absurd-1598778827.html
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европарламент, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире

Глава МАГАТЭ оценил возможность возвращения США в ядерную сделку

14:53 16.03.2021
 
© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : страница IAEA в Twitter
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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе трудно, но не невозможно, заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Что касается решения по США. Я бы сказал, я вижу их возвращение. Это то, что они говорят мне, когда я беседую с госсекретарем, их послом в Иране. Они говорят мне, что они хотят вернуться. Но, конечно, существует ряд вопросов, которые по-прежнему требуют прояснения. Это не невозможно, трудно, но не невозможно", - сказал Гросси, отвечая по видеосвязи на вопросы депутатов Европарламента на заседании трех комитетов.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:31
Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.
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В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
 
ЕвропарламентСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Энтони БлинкенМАГАТЭТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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