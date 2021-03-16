Глава МАГАТЭ оценил возможность возвращения США в ядерную сделку
"Что касается решения по США. Я бы сказал, я вижу их возвращение. Это то, что они говорят мне, когда я беседую с госсекретарем, их послом в Иране. Они говорят мне, что они хотят вернуться. Но, конечно, существует ряд вопросов, которые по-прежнему требуют прояснения. Это не невозможно, трудно, но не невозможно", - сказал Гросси, отвечая по видеосвязи на вопросы депутатов Европарламента на заседании трех комитетов.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.
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