https://ria.ru/20210316/latviya-1601447474.html

Глава ПАСЕ пообещал защитить русскоязычных журналистов в Латвии

Глава ПАСЕ пообещал защитить русскоязычных журналистов в Латвии

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс обещал незамедлительно принять меры в ситуации с ущемлением прав русскоязычных журналистов в Латвии по итогам соответствующего... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:13

2021-03-16T12:13

2021-03-16T12:40

хендрик дамс

балтия

дунья миятович

госдума рф

совет европы

вячеслав володин

москва

латвия

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс обещал незамедлительно принять меры в ситуации с ущемлением прав русскоязычных журналистов в Латвии по итогам соответствующего обращения СЖР, а также напомнить правительству Латвии об обязательствах, "которые взяли на себя, вступая в Совет Европы", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев направил письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрику Дамсу с просьбой обратить внимание "на вопиющее нарушение прав репортеров на осуществление своей профессиональной деятельности на территории Латвии". В документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Соловьев просит главу ПАСЕ "дать надлежащую оценку этому возмутительному факту нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению прав наших коллег на осуществление своей профессиональной деятельности"."На встрече с председателем (ПАСЕ. — Прим. ред.) я передал ему письмо от Союза журналистов России… Дамс обещал принять меры незамедлительно, передать в комиссию и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович. И, соответственно, принять все меры, чтобы напомнить правительству Латвии об обязательствах, которые Латвия взяла на себя, вступая в Совет Европы", — сказал Толстой.Вице-спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что в повестке беседы с главой ПАСЕ, которая состоялась в понедельник, также была тема защиты русских и русскоязычных в странах Балтии: "Она всегда есть, и мы об этом тоже вчера говорили"."Мы эту тему так не оставим. Будем продолжать работать, и уверен, что рано или поздно это, безусловно, должно дать свои плоды", — подчеркнул Толстой.Дамс находится с рабочим визитом в Москве 15-16 марта. Как сообщили ранее РИА Новости в Ассамблее, он планирует встретиться со спикером Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным, главой МИД Сергеем Лавровым, а также с министром юстиции Константином Чуйченко.

https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

https://ria.ru/20210114/latviya-1593054029.html

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хендрик дамс, балтия, дунья миятович, госдума рф, совет европы, вячеслав володин, москва, латвия, парламентская ассамблея совета европы, в мире