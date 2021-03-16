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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210316/kurs-1601473535.html
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,56 копейки - до 86,9852 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 72,9619 рубля,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:08
2021-03-16T14:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,56 копейки - до 86,9852 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 72,9619 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 31,29 копейки, составив 79,2724 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек

14:08 16.03.2021
 
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,56 копейки - до 86,9852 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 72,9619 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 31,29 копейки, составив 79,2724 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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