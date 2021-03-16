Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/krym-1601560964.html
Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит
Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит
Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский звонил ему с предложением заменить... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T22:53
2021-03-16T23:36
наталья киселева
владимир константинов
игорь коломойский
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600210505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b7f04c410a85f4240e4b0b881cfb0e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский звонил ему с предложением заменить референдум на плебисцит — в обмен на инвестиции в регион, который оставался бы в составе Украины.Сегодня Крым отмечает седьмую годовщину референдума, по итогам которого в 2014 году вернулся в состав России. Празднования проходят под девизом "Крымская весна — семь лет дома"."Коломойский звонил мне лично &lt;...&gt;, через знакомого в Днепропетровске. Он (знакомый. — Прим. ред.) мне звонит &lt;...&gt; и передает трубку. Слышу: "Ты понимаешь, кто с тобой разговаривает?" Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово "референдум" на "плебисцит", — сказал Константинов в эфире канала "Крым 24", добавив, что тогда все "испугались" слова "референдум".На это предложение Коломойского Константинов ответил отказом, поскольку уже принял для себя однозначное решение.Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила РИА Новости, что предложение олигарха было попыткой обмана, поскольку ни в украинском, ни в российском законодательстве нет понятия плебисцита — есть лишь понятие референдума. Таким образом, итоги предполагаемого волеизъявления в формате плебисцита не имели бы юридической силы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/ukraina-1600187261.html
https://ria.ru/20210316/krym-1601553946.html
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600210505_603:98:3072:1950_1920x0_80_0_0_47219a0b70a93ceefb4061e838c93709.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья киселева, владимир константинов, игорь коломойский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина

Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит

22:53 16.03.2021 (обновлено: 23:36 16.03.2021)
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский звонил ему с предложением заменить референдум на плебисцит — в обмен на инвестиции в регион, который оставался бы в составе Украины.
Сегодня Крым отмечает седьмую годовщину референдума, по итогам которого в 2014 году вернулся в состав России. Празднования проходят под девизом "Крымская весна — семь лет дома".
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 11:28
Зеленский оценил санкции США в отношении Коломойского
"Коломойский звонил мне лично <...>, через знакомого в Днепропетровске. Он (знакомый. — Прим. ред.) мне звонит <...> и передает трубку. Слышу: "Ты понимаешь, кто с тобой разговаривает?" Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово "референдум" на "плебисцит", — сказал Константинов в эфире канала "Крым 24", добавив, что тогда все "испугались" слова "референдум".
На это предложение Коломойского Константинов ответил отказом, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила РИА Новости, что предложение олигарха было попыткой обмана, поскольку ни в украинском, ни в российском законодательстве нет понятия плебисцита — есть лишь понятие референдума. Таким образом, итоги предполагаемого волеизъявления в формате плебисцита не имели бы юридической силы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 20:47
Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
 
Наталья КиселеваВладимир КонстантиновИгорь КоломойскийВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния