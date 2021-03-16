https://ria.ru/20210316/krym-1601560964.html

Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит

Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский звонил ему с предложением заменить... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T22:53

2021-03-16T22:53

2021-03-16T23:36

наталья киселева

владимир константинов

игорь коломойский

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский звонил ему с предложением заменить референдум на плебисцит — в обмен на инвестиции в регион, который оставался бы в составе Украины.Сегодня Крым отмечает седьмую годовщину референдума, по итогам которого в 2014 году вернулся в состав России. Празднования проходят под девизом "Крымская весна — семь лет дома"."Коломойский звонил мне лично <...>, через знакомого в Днепропетровске. Он (знакомый. — Прим. ред.) мне звонит <...> и передает трубку. Слышу: "Ты понимаешь, кто с тобой разговаривает?" Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово "референдум" на "плебисцит", — сказал Константинов в эфире канала "Крым 24", добавив, что тогда все "испугались" слова "референдум".На это предложение Коломойского Константинов ответил отказом, поскольку уже принял для себя однозначное решение.Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила РИА Новости, что предложение олигарха было попыткой обмана, поскольку ни в украинском, ни в российском законодательстве нет понятия плебисцита — есть лишь понятие референдума. Таким образом, итоги предполагаемого волеизъявления в формате плебисцита не имели бы юридической силы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/ukraina-1600187261.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601553946.html

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья киселева, владимир константинов, игорь коломойский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина