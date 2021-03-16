https://ria.ru/20210316/krym-1601528503.html
Задержанный в Крыму россиянин работал на проект "Радио Свобода"*
Задержанный в Крыму россиянин работал на проект "Радио Свобода"*
Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода"* -... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:50
2021-03-16T17:50
2021-03-16T17:50
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
сша
украина
медиа - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии", сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.Минюст России еще в 2017 году внес "Крым.Реалии" и ряд других проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США."Установлено, что Есипенко В.Л. работал на "Крым.Реалии", - сказал источник, не раскрывая другие детали.Информационный сайт "Крым.Реалии" - проект украинской службы "Радио Свобода"*, начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих диверсию в отношении Крыма и экстремизм.О задержании некоего Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно сегодня.Согласно оперативной информации, Есипенко снимал на фото и видео местности, объектов жизнеобеспечения и людных мест на полуострове.Сам задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он водворен в СИЗО.* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
https://ria.ru/20210309/isk-1600537008.html
россия
республика крым
сша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео операции по задержанию агента украинских спецслужб.
2021-03-16T17:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, сша, украина, медиа - общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости.
Россиянин, задержанный в Крыму
по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины
, работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии", сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Минюст России еще в 2017 году внес "Крым.Реалии" и ряд других проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США
.
"Установлено, что Есипенко В.Л. работал на "Крым.Реалии", - сказал источник, не раскрывая другие детали.
Информационный сайт "Крым.Реалии" - проект украинской службы "Радио Свобода"*, начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих диверсию в отношении Крыма и экстремизм.
О задержании некоего Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ
, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно сегодня.
Согласно оперативной информации, Есипенко снимал на фото и видео местности, объектов жизнеобеспечения и людных мест на полуострове.
Сам задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он водворен в СИЗО.
* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента