https://ria.ru/20210316/krym-1601523886.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме

В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление президента... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:31

2021-03-16T17:31

2021-03-16T17:31

владимир зеленский

москва

республика крым

киев

виктор водолацкий

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах "вернуть" Крым.Депутат назвал планы украинского лидера утопией, отметив, что полуостров "был, есть и будет российским", что признают и некоторые европейские политики."В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для "Квартала 95", его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену", — объяснил Водолацкий в комментарии RT.Он отметил, что, несмотря на желание украинского президента создать русофобскую платформу, никакого объединения западных сил вокруг вопроса Крыма быть не может.Ранее Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от полуострова и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции", намереваясь объединить мир на базе "Крымской платформы".Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Киев предложил присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.На прошлой неделе информированный источник в Москве заявил РИА Новости, что Москва расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" полуострова как недопустимую угрозу агрессии против двух российских субъектов, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" — как посягательство на территориальную целостность.

https://ria.ru/20210316/krym-1601519360.html

москва

республика крым

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, москва, республика крым, киев, виктор водолацкий, в мире