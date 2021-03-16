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Поклонская назвала заявления об ущемлении татар и украинцев в Крыму ложью
Поклонская назвала заявления об ущемлении татар и украинцев в Крыму ложью
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала ложью заявления об ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:15
2021-03-16T16:15
наталья поклонская
госдума рф
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала ложью заявления об ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму.На международных площадках представители Украины неоднократно заявляли о преследовании крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму."По поводу ущемлений крымско-татарского и украинского населения в Крыму – это абсолютная ложь. Даже Конституцией Республикой Крым предусмотрено три языка: русский, украинский, крымско-татарский. Все официальные документы в бланках содержат эти три языках. Никакого ущемления быть не может", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По ее словам, крымчане вправе выбирать, на каком языке их дети могут учиться в школах.
https://ria.ru/20210316/krym-1601462648.html
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наталья поклонская, госдума рф, республика крым, украина, в мире

Поклонская назвала заявления об ущемлении татар и украинцев в Крыму ложью

16:15 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала ложью заявления об ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму.
На международных площадках представители Украины неоднократно заявляли о преследовании крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму.
"По поводу ущемлений крымско-татарского и украинского населения в Крыму – это абсолютная ложь. Даже Конституцией Республикой Крым предусмотрено три языка: русский, украинский, крымско-татарский. Все официальные документы в бланках содержат эти три языках. Никакого ущемления быть не может", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По ее словам, крымчане вправе выбирать, на каком языке их дети могут учиться в школах.
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