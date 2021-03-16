https://ria.ru/20210316/krym-1601504804.html

Поклонская назвала заявления об ущемлении татар и украинцев в Крыму ложью

Поклонская назвала заявления об ущемлении татар и украинцев в Крыму ложью

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала ложью заявления об ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:15

2021-03-16T16:15

2021-03-16T16:15

наталья поклонская

госдума рф

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала ложью заявления об ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму.На международных площадках представители Украины неоднократно заявляли о преследовании крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму."По поводу ущемлений крымско-татарского и украинского населения в Крыму – это абсолютная ложь. Даже Конституцией Республикой Крым предусмотрено три языка: русский, украинский, крымско-татарский. Все официальные документы в бланках содержат эти три языках. Никакого ущемления быть не может", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По ее словам, крымчане вправе выбирать, на каком языке их дети могут учиться в школах.

https://ria.ru/20210316/krym-1601462648.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, республика крым, украина, в мире