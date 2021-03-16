https://ria.ru/20210316/krym-1601502536.html

Поклонская прокомментировала заявления украинских политиков о Крыме

Поклонская прокомментировала заявления украинских политиков о Крыме

Заявления украинских политиков о якобы аннексии Крыма Россией - международное правонарушение, вводящие мировое сообщество в заблуждение, заявила зампред... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:07

2021-03-16T16:07

2021-03-16T16:07

наталья поклонская

госдума рф

республика крым

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заявления украинских политиков о якобы аннексии Крыма Россией - международное правонарушение, вводящие мировое сообщество в заблуждение, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.Во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны, Поклонская поздравила крымчан с годовщиной референдума о присоединении Крыма к РФ."Вот этот период семилетний (после референдума) - экономическое развитие, социальные трудности и другие вопросы - они, конечно же, есть, но это второй вопрос. Самое главное - это то, что мы смогли сделать семь лет тому назад. И сегодня украинская политика говорит о какой-то аннексии Крыма?" - возмутилась Поклонская."Вот те люди, которые говорят про аннексию, они на самом деле, я считаю, совершают международное правонарушение, они вводят мировое сообщество в заблуждение. Ведь отмотать время на семь лет тому назад и вспомнить - почему мы провели референдум? Что явилось причиной этого референдума? И мы видим, что причиной проведенного референдума стало полное отсутствие украинской государственности на территории полуострова. От крымчан просто-напросто отказались. Нас предали и нас сегодня называют предателями там - это неправильно", - заключила она.

https://ria.ru/20210316/krym-1601462648.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, республика крым, в мире