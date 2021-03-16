https://ria.ru/20210316/krym-1601502536.html
Поклонская прокомментировала заявления украинских политиков о Крыме
Поклонская прокомментировала заявления украинских политиков о Крыме
Заявления украинских политиков о якобы аннексии Крыма Россией - международное правонарушение, вводящие мировое сообщество в заблуждение, заявила зампред... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:07
2021-03-16T16:07
2021-03-16T16:07
наталья поклонская
госдума рф
республика крым
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заявления украинских политиков о якобы аннексии Крыма Россией - международное правонарушение, вводящие мировое сообщество в заблуждение, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.Во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны, Поклонская поздравила крымчан с годовщиной референдума о присоединении Крыма к РФ."Вот этот период семилетний (после референдума) - экономическое развитие, социальные трудности и другие вопросы - они, конечно же, есть, но это второй вопрос. Самое главное - это то, что мы смогли сделать семь лет тому назад. И сегодня украинская политика говорит о какой-то аннексии Крыма?" - возмутилась Поклонская."Вот те люди, которые говорят про аннексию, они на самом деле, я считаю, совершают международное правонарушение, они вводят мировое сообщество в заблуждение. Ведь отмотать время на семь лет тому назад и вспомнить - почему мы провели референдум? Что явилось причиной этого референдума? И мы видим, что причиной проведенного референдума стало полное отсутствие украинской государственности на территории полуострова. От крымчан просто-напросто отказались. Нас предали и нас сегодня называют предателями там - это неправильно", - заключила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наталья поклонская, госдума рф, республика крым, в мире
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Заявления украинских политиков о якобы аннексии Крыма Россией - международное правонарушение, вводящие мировое сообщество в заблуждение, заявила зампред комитета Госдумы РФ
по международным делам Наталья Поклонская
.
Во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны, Поклонская поздравила крымчан с годовщиной референдума о присоединении Крыма к РФ.
"Вот этот период семилетний (после референдума) - экономическое развитие, социальные трудности и другие вопросы - они, конечно же, есть, но это второй вопрос. Самое главное - это то, что мы смогли сделать семь лет тому назад. И сегодня украинская политика говорит о какой-то аннексии Крыма?" - возмутилась Поклонская.
"Вот те люди, которые говорят про аннексию, они на самом деле, я считаю, совершают международное правонарушение, они вводят мировое сообщество в заблуждение. Ведь отмотать время на семь лет тому назад и вспомнить - почему мы провели референдум? Что явилось причиной этого референдума? И мы видим, что причиной проведенного референдума стало полное отсутствие украинской государственности на территории полуострова. От крымчан просто-напросто отказались. Нас предали и нас сегодня называют предателями там - это неправильно", - заключила она.