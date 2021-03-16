https://ria.ru/20210316/krym-1601492199.html

ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины

ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины

В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:30

2021-03-16T15:30

2021-03-16T16:48

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

происшествия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ.Это Владислав Есипенко 1969 года рождения. По информации силовиков, он готовил "подрывные акции" в интересах украинской стороны.На кадрах ФСБ оперативники блокируют автомобиль россиянина на обочине крымской автотрассы и укладывают его на землю лицом вниз. У него в машине нашли самодельную бомбу, сувенир с изображением флагов Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей" на полуострове, сообщили в ФСБ.Как рассказал задержанный, эту информацию он собирал по заданию "офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины — полковника Кравчука В. А.". Украинский военный посоветовал ему держать в автомобиле самодельную бомбу для "собственной безопасности".Против Есипенко завели уголовное дело. Суд арестовал его на два месяца.

https://ria.ru/20200120/1563631256.html

республика крым

украина

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Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ ФСБ публикует видео операции по задержанию агента украинских спецслужб. 2021-03-16T15:30 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия