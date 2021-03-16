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ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины
ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины
В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:30
2021-03-16T16:48
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ.Это Владислав Есипенко 1969 года рождения. По информации силовиков, он готовил "подрывные акции" в интересах украинской стороны.На кадрах ФСБ оперативники блокируют автомобиль россиянина на обочине крымской автотрассы и укладывают его на землю лицом вниз. У него в машине нашли самодельную бомбу, сувенир с изображением флагов Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей" на полуострове, сообщили в ФСБ.Как рассказал задержанный, эту информацию он собирал по заданию "офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины — полковника Кравчука В. А.". Украинский военный посоветовал ему держать в автомобиле самодельную бомбу для "собственной безопасности".Против Есипенко завели уголовное дело. Суд арестовал его на два месяца.
https://ria.ru/20200120/1563631256.html
республика крым
украина
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Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео операции по задержанию агента украинских спецслужб.
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республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия

ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины

15:30 16.03.2021 (обновлено: 16:48 16.03.2021)
 
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ.
Это Владислав Есипенко 1969 года рождения. По информации силовиков, он готовил "подрывные акции" в интересах украинской стороны.
На кадрах ФСБ оперативники блокируют автомобиль россиянина на обочине крымской автотрассы и укладывают его на землю лицом вниз. У него в машине нашли самодельную бомбу, сувенир с изображением флагов Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.
Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей" на полуострове, сообщили в ФСБ.
Как рассказал задержанный, эту информацию он собирал по заданию "офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины — полковника Кравчука В. А.". Украинский военный посоветовал ему держать в автомобиле самодельную бомбу для "собственной безопасности".
Против Есипенко завели уголовное дело. Суд арестовал его на два месяца.
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Республика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаПроисшествия
 
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