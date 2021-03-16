https://ria.ru/20210316/krym-1601492199.html
ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины
ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины
В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:30
2021-03-16T15:30
2021-03-16T16:48
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ.Это Владислав Есипенко 1969 года рождения. По информации силовиков, он готовил "подрывные акции" в интересах украинской стороны.На кадрах ФСБ оперативники блокируют автомобиль россиянина на обочине крымской автотрассы и укладывают его на землю лицом вниз. У него в машине нашли самодельную бомбу, сувенир с изображением флагов Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей" на полуострове, сообщили в ФСБ.Как рассказал задержанный, эту информацию он собирал по заданию "офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины — полковника Кравчука В. А.". Украинский военный посоветовал ему держать в автомобиле самодельную бомбу для "собственной безопасности".Против Есипенко завели уголовное дело. Суд арестовал его на два месяца.
https://ria.ru/20200120/1563631256.html
республика крым
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео операции по задержанию агента украинских спецслужб.
2021-03-16T15:30
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ
.
Это Владислав Есипенко 1969 года рождения. По информации силовиков, он готовил "подрывные акции" в интересах украинской стороны.
На кадрах ФСБ оперативники блокируют автомобиль россиянина на обочине крымской автотрассы и укладывают его на землю лицом вниз. У него в машине нашли самодельную бомбу, сувенир с изображением флагов Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.
Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей" на полуострове, сообщили в ФСБ.
Как рассказал задержанный, эту информацию он собирал по заданию "офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины — полковника Кравчука В. А.". Украинский военный посоветовал ему держать в автомобиле самодельную бомбу для "собственной безопасности".
Против Есипенко завели уголовное дело. Суд арестовал его на два месяца.