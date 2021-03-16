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Зеленский заявил о подготовке стратегии по "деоккупации" Крыма
Зеленский заявил о подготовке стратегии по "деоккупации" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от региона и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:08
2021-03-16T19:55
россия
владимир зеленский
республика крым
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова"."Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", — написал Зеленский в Twitter.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к "платформе" ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.На прошлой неделе информированный источник в Москве заявил РИА Новости, что Россия расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух российских субъектов, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" — как посягательство на территориальную целостность.
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россия, владимир зеленский, республика крым, киев, украина, в мире

Зеленский заявил о подготовке стратегии по "деоккупации" Крыма

15:08 16.03.2021 (обновлено: 19:55 16.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова".
"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", — написал Зеленский в Twitter.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к "платформе" ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
На прошлой неделе информированный источник в Москве заявил РИА Новости, что Россия расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух российских субъектов, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" — как посягательство на территориальную целостность.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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РоссияВладимир ЗеленскийРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
 
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