https://ria.ru/20210316/krym-1601488036.html

Зеленский заявил о подготовке стратегии по "деоккупации" Крыма

Зеленский заявил о подготовке стратегии по "деоккупации" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от региона и... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:08

2021-03-16T15:08

2021-03-16T19:55

россия

владимир зеленский

республика крым

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова"."Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", — написал Зеленский в Twitter.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к "платформе" ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.На прошлой неделе информированный источник в Москве заявил РИА Новости, что Россия расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух российских субъектов, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" — как посягательство на территориальную целостность.

https://ria.ru/20210316/krym-1601456720.html

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республика крым

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россия, владимир зеленский, республика крым, киев, украина, в мире