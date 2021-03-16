https://ria.ru/20210316/krym-1601462648.html

Политолог оценил условие признания Крыма на Западе

Политолог оценил условие признания Крыма на Западе

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, в каком случае Запад может признать Крым российским. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:14

2021-03-16T13:14

2021-03-16T15:47

вальдемар гердт

северный поток — 2

дмитрий абзалов

нато

республика крым

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, в каком случае Запад может признать Крым российским.Эксперт скептически оценил мнение о том, что европейские страны и Соединенные Штаты могут поменять позицию по полуострову после смены политических элит. По его мнению, в некоторых государствах такие изменения уже произошли, но их оказалось недостаточно."Проблема заключается в том, что необходимо, чтобы хотя бы в трех странах этих [Франция, Германия, США] руководство сменилось синхронно", — сказал Абзалов в комментарии для РЕН ТВ.Он также отметил, что если в Германии к власти придет коалиция, основу которой составят "Зеленые", то улучшения ситуации вокруг признания Крыма ждать не стоит, как и положительной динамики по теме "Северного потока — 2".Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил в интервью РИА Новости, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, могут признать на Западе после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.

https://ria.ru/20210316/krym-1601400831.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, северный поток — 2, дмитрий абзалов, нато, республика крым