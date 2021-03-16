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Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, в каком случае Запад может признать Крым российским. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:14
2021-03-16T15:47
вальдемар гердт
северный поток — 2
дмитрий абзалов
нато
республика крым
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, в каком случае Запад может признать Крым российским.Эксперт скептически оценил мнение о том, что европейские страны и Соединенные Штаты могут поменять позицию по полуострову после смены политических элит. По его мнению, в некоторых государствах такие изменения уже произошли, но их оказалось недостаточно."Проблема заключается в том, что необходимо, чтобы хотя бы в трех странах этих [Франция, Германия, США] руководство сменилось синхронно", — сказал Абзалов в комментарии для РЕН ТВ.Он также отметил, что если в Германии к власти придет коалиция, основу которой составят "Зеленые", то улучшения ситуации вокруг признания Крыма ждать не стоит, как и положительной динамики по теме "Северного потока — 2".Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил в интервью РИА Новости, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, могут признать на Западе после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.
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вальдемар гердт, северный поток — 2, дмитрий абзалов, нато, республика крым

Политолог оценил условие признания Крыма на Западе

13:14 16.03.2021 (обновлено: 15:47 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМолодые люди на набережной в Алуште
Молодые люди на набережной в Алуште - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, в каком случае Запад может признать Крым российским.
Эксперт скептически оценил мнение о том, что европейские страны и Соединенные Штаты могут поменять позицию по полуострову после смены политических элит. По его мнению, в некоторых государствах такие изменения уже произошли, но их оказалось недостаточно.
"Проблема заключается в том, что необходимо, чтобы хотя бы в трех странах этих [Франция, Германия, США] руководство сменилось синхронно", — сказал Абзалов в комментарии для РЕН ТВ.
Он также отметил, что если в Германии к власти придет коалиция, основу которой составят "Зеленые", то улучшения ситуации вокруг признания Крыма ждать не стоит, как и положительной динамики по теме "Северного потока — 2".
Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил в интервью РИА Новости, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, могут признать на Западе после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.
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Вальдемар ГердтСеверный поток — 2Дмитрий АбзаловНАТОРеспублика Крым
 
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