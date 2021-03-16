https://ria.ru/20210316/krym-1601459238.html

Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову

Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:01

2021-03-16T13:01

2021-03-16T13:01

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республика крым

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в годовщину его воссоединения с Россией, заявил, что это ответственность главы региона и его полномочия.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса."Вы видите, что мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений. И, слава Богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идёт в своей траектории движения. Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение – это его ответственность и его полномочия", - сказал Песков отвечая на вопрос, оправдан ли запрет на массовые мероприятия в Крыму.

https://ria.ru/20210316/krym-1601456720.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), дмитрий песков, республика крым, общество