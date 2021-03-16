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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/krym-1601459238.html
Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:01
2021-03-16T13:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
дмитрий песков
республика крым
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в годовщину его воссоединения с Россией, заявил, что это ответственность главы региона и его полномочия.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса."Вы видите, что мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений. И, слава Богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идёт в своей траектории движения. Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение – это его ответственность и его полномочия", - сказал Песков отвечая на вопрос, оправдан ли запрет на массовые мероприятия в Крыму.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), дмитрий песков, республика крым, общество

Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову

13:01 16.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в годовщину его воссоединения с Россией, заявил, что это ответственность главы региона и его полномочия.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса.
"Вы видите, что мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений. И, слава Богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идёт в своей траектории движения. Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение – это его ответственность и его полномочия", - сказал Песков отвечая на вопрос, оправдан ли запрет на массовые мероприятия в Крыму.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
12:52
Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Дмитрий ПесковРеспублика КрымОбщество
 
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