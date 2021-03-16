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Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
Референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:52
2021-03-16T12:52
дмитрий песков
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома"."Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что проведение референдумов на Украине, даже без согласия центральных властей, не запрещается.Отвечая на вопрос о том, если какой-либо регион РФ захочет провести референдум о выходе из состава Федерации, каковы будут действия Кремля, Песков сказал, что "у нас есть Конституция, где все черным по белому написано... относительно территориальной целостности России".На вопрос, почему Кремль не раскрывает имена тех, кто в марте 2014 года обеспечил проведение референдума, Песков отметил, что "речь идет о людях, подавляющее большинство которых активно продолжают работать, выполнять свои обязанности и сейчас".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210316/aksenov-1601405399.html
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дмитрий песков, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков

12:52 16.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".
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"Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что проведение референдумов на Украине, даже без согласия центральных властей, не запрещается.
Отвечая на вопрос о том, если какой-либо регион РФ захочет провести референдум о выходе из состава Федерации, каковы будут действия Кремля, Песков сказал, что "у нас есть Конституция, где все черным по белому написано... относительно территориальной целостности России".
"А на Украине другая конституция, с другими положениями. И, кроме того, у Крыма же был особый статус, тоже который был четко прописан. И все законодательные инициативы и иные инициативы крымских законодателей, они тоже прописаны. Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами", - сказал он.
На вопрос, почему Кремль не раскрывает имена тех, кто в марте 2014 года обеспечил проведение референдума, Песков отметил, что "речь идет о людях, подавляющее большинство которых активно продолжают работать, выполнять свои обязанности и сейчас".
"Многие из этих людей работают в чувствительных сферах. Поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
 
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