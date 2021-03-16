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Секретарь ЦИК Гришина назвала решение на референдуме в Крыму смелым
Секретарь ЦИК Гришина назвала решение на референдуме в Крыму смелым
Референдум в Крыму показал истинное значение института народовластия, принятое на нем решение было осознанным и смелым, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:25
2021-03-16T11:25
майя гришина
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
ссср
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Референдум в Крыму показал истинное значение института народовластия, принятое на нем решение было осознанным и смелым, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома"."Мы с вами собрались к седьмой годовщине референдума. Это очень символично. Я хочу еще раз поздравить всех крымчан и севастопольцев с этой годовщиной, потому что события свежи в памяти. Этот день семь лет назад показал ныне живущему поколению истинное значение института народовластия. Когда граждане участвовали в референдуме, была высочайшая активность и высочайшая ответственность за принимаемое решение", - сказала Гришина на круглом столе "Молодежная электоральная концепция. Версия - 2021".Она подчеркнула, что жители Крыма и Севастополя "увидели, как на референдуме определяется дальнейший вектор развития на многие годы вперед"."Решение, принятое семь лет назад, было осознанным и смелым, в эти дни как раз проявилось единение всех поколений здесь. Тех, кто вырос в СССР и помнил Крым в составе РСФСР, так и молодого поколения, которое выросло в новые времена. Но старшее поколение смогло передать свои чувства, свои мысли и молодым участникам референдума, которые также выразили свою волю. Это значит, что старшее поколение хорошо воспитало молодежь", - отметила секретарь ЦИК.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210316/aksenov-1601405399.html
https://ria.ru/20210316/aksenov-1601387541.html
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майя гришина, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, ссср

Секретарь ЦИК Гришина назвала решение на референдуме в Крыму смелым

11:25 16.03.2021
 
© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : предоставлено ЦИК
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Референдум в Крыму показал истинное значение института народовластия, принятое на нем решение было осознанным и смелым, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
03:11
Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
"Мы с вами собрались к седьмой годовщине референдума. Это очень символично. Я хочу еще раз поздравить всех крымчан и севастопольцев с этой годовщиной, потому что события свежи в памяти. Этот день семь лет назад показал ныне живущему поколению истинное значение института народовластия. Когда граждане участвовали в референдуме, была высочайшая активность и высочайшая ответственность за принимаемое решение", - сказала Гришина на круглом столе "Молодежная электоральная концепция. Версия - 2021".
Она подчеркнула, что жители Крыма и Севастополя "увидели, как на референдуме определяется дальнейший вектор развития на многие годы вперед".
"Решение, принятое семь лет назад, было осознанным и смелым, в эти дни как раз проявилось единение всех поколений здесь. Тех, кто вырос в СССР и помнил Крым в составе РСФСР, так и молодого поколения, которое выросло в новые времена. Но старшее поколение смогло передать свои чувства, свои мысли и молодым участникам референдума, которые также выразили свою волю. Это значит, что старшее поколение хорошо воспитало молодежь", - отметила секретарь ЦИК.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
10:00
Сергей Аксенов: Крым точно на колени вставать не собирается
 
Майя ГришинаВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНСССР
 
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