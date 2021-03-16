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В Госдуме оценили важность признания Западом для крымчан
В Госдуме оценили важность признания Западом для крымчан
Быть признанными Западом - не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма: развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:16
2021-03-16T09:16
вальдемар гердт
дмитрий белик
нато
республика крым
политика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости, Федор Дмитриев. Быть признанными Западом - не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма: развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо больше, чем смена курса иностранного истеблишмента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил в интервью РИА Новости, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, может быть признано на Западе после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.Белик отметил, что коллективный Запад уже тысячу лет демонстрирует одинаково враждебное отношение к России, а элит за это время сменилось немало."Я не верю в возможность какого либо кардинального изменения отношения западных элит к нашей стране. Потепление отношений при новых политиках, наращивание сотрудничества - может быть, дружба - вряд ли. Новые элиты будут так же манипулировать темой Крыма, чтобы выжать из нас какие либо уступки или преференции. Думаю, сегодня все россияне от Крыма до Камчатки верят в развитие нашей страны, а не в дружбу с Западом. Жители полуострова хотят не чьего-то признания, а комфортной жизни в своем государстве", - завил Белик.
https://ria.ru/20210315/krym-1601347095.html
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вальдемар гердт, дмитрий белик, нато, республика крым, политика

В Госдуме оценили важность признания Западом для крымчан

09:16 16.03.2021
 
© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости, Федор Дмитриев. Быть признанными Западом - не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма: развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо больше, чем смена курса иностранного истеблишмента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил в интервью РИА Новости, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, может быть признано на Западе после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.
Белик отметил, что коллективный Запад уже тысячу лет демонстрирует одинаково враждебное отношение к России, а элит за это время сменилось немало.
"Я не верю в возможность какого либо кардинального изменения отношения западных элит к нашей стране. Потепление отношений при новых политиках, наращивание сотрудничества - может быть, дружба - вряд ли. Новые элиты будут так же манипулировать темой Крыма, чтобы выжать из нас какие либо уступки или преференции. Думаю, сегодня все россияне от Крыма до Камчатки верят в развитие нашей страны, а не в дружбу с Западом. Жители полуострова хотят не чьего-то признания, а комфортной жизни в своем государстве", - завил Белик.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 16:42
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Вальдемар ГердтДмитрий БеликНАТОРеспублика КрымПолитика
 
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