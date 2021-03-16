https://ria.ru/20210316/krym-1601413883.html

Аксенов предположил, что диверсионные действия Киева в Крыму продолжатся

Аксенов предположил, что диверсионные действия Киева в Крыму продолжатся

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму вполне реальны. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:29

2021-03-16T08:29

2021-03-16T11:10

сергей аксенов (политик)

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму вполне реальны."Локально же – да, на границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской народной республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Он считает, что подталкивать украинское руководство к провокациям будут из США, но с точки зрения обороны Крым неприступен, как и вся Россия."Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно – стран НАТО и так далее. Ничего крымчанам и в целом россиянам с этой стороны не угрожает", - добавил глава Крыма.В 2020 году ФСБ информировала о предотвращении террористического акта в Симферополе, были задержаны пять граждан России, которые готовили взрыв на рынке, у них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе, отмечала спецслужба.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210316/krym-1601413575.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600945058.html

симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон