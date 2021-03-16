Аксенов предположил, что диверсионные действия Киева в Крыму продолжатся
08:29 16.03.2021 (обновлено: 11:10 16.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму вполне реальны.
"Локально же – да, на границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской народной республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.
Он считает, что подталкивать украинское руководство к провокациям будут из США, но с точки зрения обороны Крым неприступен, как и вся Россия.
"Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно – стран НАТО и так далее. Ничего крымчанам и в целом россиянам с этой стороны не угрожает", - добавил глава Крыма.
В 2020 году ФСБ информировала о предотвращении террористического акта в Симферополе, были задержаны пять граждан России, которые готовили взрыв на рынке, у них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе, отмечала спецслужба.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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