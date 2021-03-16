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Аксенов предположил, что диверсионные действия Киева в Крыму продолжатся
Аксенов предположил, что диверсионные действия Киева в Крыму продолжатся
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму вполне реальны. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:29
2021-03-16T11:10
сергей аксенов (политик)
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму вполне реальны."Локально же – да, на границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской народной республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Он считает, что подталкивать украинское руководство к провокациям будут из США, но с точки зрения обороны Крым неприступен, как и вся Россия."Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно – стран НАТО и так далее. Ничего крымчанам и в целом россиянам с этой стороны не угрожает", - добавил глава Крыма.В 2020 году ФСБ информировала о предотвращении террористического акта в Симферополе, были задержаны пять граждан России, которые готовили взрыв на рынке, у них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе, отмечала спецслужба.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210316/krym-1601413575.html
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симферополь
республика крым
севастополь
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сергей аксенов (политик), нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон

Аксенов предположил, что диверсионные действия Киева в Крыму продолжатся

08:29 16.03.2021 (обновлено: 11:10 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму вполне реальны.
"Локально же – да, на границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской народной республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
08:26
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Он считает, что подталкивать украинское руководство к провокациям будут из США, но с точки зрения обороны Крым неприступен, как и вся Россия.
"Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно – стран НАТО и так далее. Ничего крымчанам и в целом россиянам с этой стороны не угрожает", - добавил глава Крыма.
В 2020 году ФСБ информировала о предотвращении террористического акта в Симферополе, были задержаны пять граждан России, которые готовили взрыв на рынке, у них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе, отмечала спецслужба.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 15:01
Аксенов высмеял стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
 
Сергей Аксенов (политик)НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООН
 
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