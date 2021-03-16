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Норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию
Норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию
Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право вернуться в РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:28
2021-03-16T12:17
россия
республика крым
норвегия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право вернуться в состав России, никакой "аннексии" полуострова не было.Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".По его словам, ни о какой "аннексии" полуострова, о чем утверждают Украина и западные страны, не было.Он убежден, что Запад будет вынужден признать Крым."Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским", - сказал Вебер.По его словам, сегодня Крым - это полуостров мира и взаимопонимания между народами."Верю, что настанет время, когда жители Крыма с российскими паспортами смогут ездить в любую точку мира. Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из в различных станах мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад", - сказал политик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210316/krym-1601408595.html
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россия, республика крым, норвегия, украина, в мире

Норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию

08:28 16.03.2021 (обновлено: 12:17 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Бахчисарае
Девушка в защитной маске в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право вернуться в состав России, никакой "аннексии" полуострова не было.
Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".

"Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение - остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины", - сказал Вебер РИА Новости.

По его словам, ни о какой "аннексии" полуострова, о чем утверждают Украина и западные страны, не было.
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"Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию. Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: "Мы вернулись на Родину", - сказал политик.
Он убежден, что Запад будет вынужден признать Крым.
"Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским", - сказал Вебер.
По его словам, сегодня Крым - это полуостров мира и взаимопонимания между народами.
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"Верю, что настанет время, когда жители Крыма с российскими паспортами смогут ездить в любую точку мира. Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из в различных станах мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад", - сказал политик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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