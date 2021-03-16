https://ria.ru/20210316/krym-1601413695.html

Норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию

Норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию

Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право вернуться в РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:28

2021-03-16T08:28

2021-03-16T12:17

россия

республика крым

норвегия

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право вернуться в состав России, никакой "аннексии" полуострова не было.Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".По его словам, ни о какой "аннексии" полуострова, о чем утверждают Украина и западные страны, не было.Он убежден, что Запад будет вынужден признать Крым."Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским", - сказал Вебер.По его словам, сегодня Крым - это полуостров мира и взаимопонимания между народами."Верю, что настанет время, когда жители Крыма с российскими паспортами смогут ездить в любую точку мира. Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из в различных станах мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад", - сказал политик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210316/krym-1601408595.html

https://ria.ru/20210314/ukraina-1601084390.html

россия

республика крым

норвегия

украина

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россия, республика крым, норвегия, украина, в мире