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Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на добрососедские отношения республики с Украиной, но считает, что потепление отношений при нынешнем руководстве в Киеве... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:26
2021-03-16T11:10
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на добрососедские отношения республики с Украиной, но считает, что потепление отношений при нынешнем руководстве в Киеве нереально."На мой взгляд, при нынешнем руководстве (в Киеве – ред.) точно потепления ожидать не стоит. Надеюсь, что все-таки украинцы примут другое решение, выберут других руководителей, которые, возможно, примут справедливое решение. Здравый смысл должен возобладать. При сегодняшних политиках в Верховной раде Украины, на мой взгляд, смягчение ситуации, установление добрососедских отношений нереально", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым &gt;&gt;
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республика крым
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сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов

08:26 16.03.2021 (обновлено: 11:10 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на добрососедские отношения республики с Украиной, но считает, что потепление отношений при нынешнем руководстве в Киеве нереально.
"На мой взгляд, при нынешнем руководстве (в Киеве – ред.) точно потепления ожидать не стоит. Надеюсь, что все-таки украинцы примут другое решение, выберут других руководителей, которые, возможно, примут справедливое решение. Здравый смысл должен возобладать. При сегодняшних политиках в Верховной раде Украины, на мой взгляд, смягчение ситуации, установление добрососедских отношений нереально", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
08:12
Аксенов напомнил историю передачи Крыма Украине в 1954 году
 
Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
 
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