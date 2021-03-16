https://ria.ru/20210316/krym-1601413575.html

Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов

Потепление отношений с Украиной сейчас нереально, считает Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на добрососедские отношения республики с Украиной, но считает, что потепление отношений при нынешнем руководстве в Киеве... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:26

2021-03-16T08:26

2021-03-16T11:10

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_0:292:3077:2023_1920x0_80_0_0_82310c039cdbba53f73db5f3d8f5910e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на добрососедские отношения республики с Украиной, но считает, что потепление отношений при нынешнем руководстве в Киеве нереально."На мой взгляд, при нынешнем руководстве (в Киеве – ред.) точно потепления ожидать не стоит. Надеюсь, что все-таки украинцы примут другое решение, выберут других руководителей, которые, возможно, примут справедливое решение. Здравый смысл должен возобладать. При сегодняшних политиках в Верховной раде Украины, на мой взгляд, смягчение ситуации, установление добрососедских отношений нереально", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210316/krym-1601412544.html

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, политика