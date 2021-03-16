https://ria.ru/20210316/krym-1601408595.html

Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма на Западе

Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма на Западе

Признание Крыма российским в западных странах станет возможным после смены там политических элит, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат бундестага от... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T06:16

2021-03-16T06:16

2021-03-16T06:16

вальдемар гердт

россия

сергей нечаев (дипломат)

нато

владимир путин

москва

республика крым

севастополь

оон

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Признание Крыма российским в западных странах станет возможным после смены там политических элит, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.Политик объясняет нынешнюю позицию западных лидеров тем, что в случае отказа от нее им придется свернуть планы по расширению НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.Депутат бундестага обратил внимание, что референдум, ознаменовавший воссоединение Крыма с Россией, проводился в полном соответствии с международным правом. Гердт также выразил мнение, что украинским властям нет никакого дела до жителей полуострова. На это указывает политика Киева по прекращению подачи воды в регион, пояснил собеседник агентства."На Западе предпочитают не замечать"Посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для Berliner Zeitung пояснил, что западные державы предпочитают не замечать предпосылки воссоединения Крыма с Россией.Дипломат подчеркнул, что главной причиной украинского конфликта и всех проблем, которые последовали за ним, стал государственный переворот. Дело в том, что он противоречит конституции Украины и нормам международного права.Нечаев напомнил, что решение жителей Крыма позволило сохранить мир на полуострове, в то время как митинги украинской оппозиции превратились "в погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия".Воссоединение Крыма с РоссиейКрым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".На референдуме, прошедшем в марте 2014 года, 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html

https://ria.ru/20210315/krym-1601347095.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

москва

республика крым

севастополь

киев

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вальдемар гердт, россия, сергей нечаев (дипломат), нато, владимир путин, москва, республика крым, севастополь, оон, киев