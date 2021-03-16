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Крым отмечает седьмую годовщину воссоединения с Россией
Крым отмечает седьмую годовщину воссоединения с Россией
Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:40
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россия
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.По этому случаю откроются тематические фотовыставки и пройдет торжественное собрание, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.Ранее глава ведомства Михаил Афанасьев заявил, что седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.Кроме того, в этот день откроется уличная фотовыставка "7 чудес Крымской весны" в центре Симферополя и фотовыставка в стенах крымского парламента.
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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россия, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, общество

Крым отмечает седьмую годовщину воссоединения с Россией

00:40 16.03.2021 (обновлено: 00:41 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.
По этому случаю откроются тематические фотовыставки и пройдет торжественное собрание, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.
Ранее глава ведомства Михаил Афанасьев заявил, что седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.
"Состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен" и памятнику "Вежливым людям", после чего в стенах государственного совета республики Крым пройдет торжественное собрание, посвященное 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией", — рассказали РИА Новости в министерстве.
Кроме того, в этот день откроется уличная фотовыставка "7 чудес Крымской весны" в центре Симферополя и фотовыставка в стенах крымского парламента.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
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