https://ria.ru/20210316/krym-1601400831.html

Крым отмечает седьмую годовщину воссоединения с Россией

Крым отмечает седьмую годовщину воссоединения с Россией

Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T00:40

2021-03-16T00:40

2021-03-16T00:41

россия

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.По этому случаю откроются тематические фотовыставки и пройдет торжественное собрание, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.Ранее глава ведомства Михаил Афанасьев заявил, что седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.Кроме того, в этот день откроется уличная фотовыставка "7 чудес Крымской весны" в центре Симферополя и фотовыставка в стенах крымского парламента.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

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россия, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, общество