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В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19
В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19
Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, выясняется, кому и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:36
2021-03-16T13:36
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, выясняется, кому и сколько документов он продал, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Оперативники обнаружили в интернете объявление о продаже фальшивых документов о вакцинации без фактического ее прохождения, цена варьировалась от 4 до 5 тысяч рублей, для оплаты предлагалось перевести деньги на банковскую карту, отметила представитель МВД."Полицейские установили злоумышленника и задержали его. Тридцатилетний житель Москвы пояснил, что противоправную деятельность начал осенью 2020 года после того, как увидел у своего коллеги такой сертификат... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.По ее словам, полицейские сейчас разбираются, кому и сколько поддельных сертификатов мог продать задержанный. По статье УК "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" ему грозит до 4 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ирина волк, москва, происшествия

В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

13:36 16.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19 и упаковка российского препарата "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в специализированном пункте в торговом центре "Калейдоскоп" в Москве
Сертификат о вакцинации от COVID-19 и упаковка российского препарата Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в специализированном пункте в торговом центре Калейдоскоп в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, выясняется, кому и сколько документов он продал, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники обнаружили в интернете объявление о продаже фальшивых документов о вакцинации без фактического ее прохождения, цена варьировалась от 4 до 5 тысяч рублей, для оплаты предлагалось перевести деньги на банковскую карту, отметила представитель МВД.
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"Полицейские установили злоумышленника и задержали его. Тридцатилетний житель Москвы пояснил, что противоправную деятельность начал осенью 2020 года после того, как увидел у своего коллеги такой сертификат... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.
По ее словам, полицейские сейчас разбираются, кому и сколько поддельных сертификатов мог продать задержанный. По статье УК "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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