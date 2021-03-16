https://ria.ru/20210316/kriminal-1601467141.html

В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, выясняется, кому и... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:36

2021-03-16T13:36

2021-03-16T13:36

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ирина волк

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595839658_0:4:3150:1776_1920x0_80_0_0_23782cba52f80d7115e4b68cb9d1ee15.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, выясняется, кому и сколько документов он продал, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Оперативники обнаружили в интернете объявление о продаже фальшивых документов о вакцинации без фактического ее прохождения, цена варьировалась от 4 до 5 тысяч рублей, для оплаты предлагалось перевести деньги на банковскую карту, отметила представитель МВД."Полицейские установили злоумышленника и задержали его. Тридцатилетний житель Москвы пояснил, что противоправную деятельность начал осенью 2020 года после того, как увидел у своего коллеги такой сертификат... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.По ее словам, полицейские сейчас разбираются, кому и сколько поддельных сертификатов мог продать задержанный. По статье УК "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" ему грозит до 4 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593945611.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ирина волк, москва, происшествия