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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/kreml-1601456572.html
Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
Чиновники в Кремле стали болеть коронавирусом реже, но полностью вирус еще не ушел, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:52
2021-03-16T12:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
максим орешкин
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чиновники в Кремле стали болеть коронавирусом реже, но полностью вирус еще не ушел, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле продолжает соблюдаться строгий масочный режим и есть возможность ежедневно проходить тесты.Комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Кремле, Песков ответил, что ситуация улучшилась, но коронавирус пока не отступил."Сейчас гораздо лучше, хотя, действительно, коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4-5 назад, но люди все равно изредка продолжают болеть. Вы сами знаете, что мой коллега Максим Орешкин вот совсем недавно переболел, неделю тому назад он вернулся, слава богу, на работу. Поэтому стало лучше, но коронавирус пока не покинул нас полностью", - сказал Песков.По его словам, в Кремле продолжают соблюдаться меры по противодействию коронавирусу."У нас есть возможность ежедневно делать тесты (на коронавирус), такая возможность обеспечена нашей медицинской службой. Многие пользуются этой возможностью. У нас по-прежнему применяется достаточно жесткий масочный режим, особенно для тех, кто приходит. И те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, тоже они должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние, по-моему, 2 суток, и так же соблюдать масочный режим", - сказал Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим орешкин, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19

12:52 16.03.2021 (обновлено: 12:53 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чиновники в Кремле стали болеть коронавирусом реже, но полностью вирус еще не ушел, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле продолжает соблюдаться строгий масочный режим и есть возможность ежедневно проходить тесты.
Комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Кремле, Песков ответил, что ситуация улучшилась, но коронавирус пока не отступил.
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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"Сейчас гораздо лучше, хотя, действительно, коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4-5 назад, но люди все равно изредка продолжают болеть. Вы сами знаете, что мой коллега Максим Орешкин вот совсем недавно переболел, неделю тому назад он вернулся, слава богу, на работу. Поэтому стало лучше, но коронавирус пока не покинул нас полностью", - сказал Песков.
По его словам, в Кремле продолжают соблюдаться меры по противодействию коронавирусу.
"У нас есть возможность ежедневно делать тесты (на коронавирус), такая возможность обеспечена нашей медицинской службой. Многие пользуются этой возможностью. У нас по-прежнему применяется достаточно жесткий масочный режим, особенно для тех, кто приходит. И те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, тоже они должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние, по-моему, 2 суток, и так же соблюдать масочный режим", - сказал Песков.
 
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