https://ria.ru/20210316/kredit-1601493877.html

Альфа-банк предоставил ТМК кредит на 25 млрд рублей на покупку акций ЧТПЗ

Альфа-банк предоставил ТМК кредит на 25 млрд рублей на покупку акций ЧТПЗ

Альфа-банк предоставил "Трубной металлургической компании" (ТМК) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупки 86,54% акций "Челябинского... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:39

2021-03-16T15:39

2021-03-16T15:39

чтпз (группа)

альфа-банк

трубная металлургическая компания

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Альфа-банк предоставил "Трубной металлургической компании" (ТМК) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупки 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ), сообщил банк."Альфа-Банк выступил финансовым консультантом и кредитором в знаковой сделке между крупнейшими производителями трубной продукции в России. Банк предоставил ПАО "Трубная металлургическая компания" пятилетний кредит объемом 25 миллиардов рублей на покупку 86,54% акций ЧТПЗ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате сделки ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.Ранее ТМК завершила сделку по приобретению 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова. "Альфа-Банк — многолетний партнер ТМК, для нас важно поддержать компанию на этом поворотном этапе ее развития. Экспертиза Альфа-Банка в секторе и значительный опыт в реализации масштабных M&A сделок позволили нам оперативно принять решение о кредитовании. Роль банка в сделке в качестве как финансирующего банка, так и финансового консультанта подтверждает наши возможности по оказанию всего спектра традиционных банковских и услуг по консультированию компаний по стратегическим вопросам", — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

https://ria.ru/20210215/alfa-bank-1597511131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чтпз (группа), альфа-банк, трубная металлургическая компания, новости компаний - экономика