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Альфа-банк предоставил ТМК кредит на 25 млрд рублей на покупку акций ЧТПЗ
Альфа-банк предоставил ТМК кредит на 25 млрд рублей на покупку акций ЧТПЗ
Альфа-банк предоставил "Трубной металлургической компании" (ТМК) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупки 86,54% акций "Челябинского... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:39
2021-03-16T15:39
2021-03-16T15:39
чтпз (группа)
альфа-банк
трубная металлургическая компания
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Альфа-банк предоставил "Трубной металлургической компании" (ТМК) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупки 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ), сообщил банк."Альфа-Банк выступил финансовым консультантом и кредитором в знаковой сделке между крупнейшими производителями трубной продукции в России. Банк предоставил ПАО "Трубная металлургическая компания" пятилетний кредит объемом 25 миллиардов рублей на покупку 86,54% акций ЧТПЗ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате сделки ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.Ранее ТМК завершила сделку по приобретению 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова. "Альфа-Банк — многолетний партнер ТМК, для нас важно поддержать компанию на этом поворотном этапе ее развития. Экспертиза Альфа-Банка в секторе и значительный опыт в реализации масштабных M&A сделок позволили нам оперативно принять решение о кредитовании. Роль банка в сделке в качестве как финансирующего банка, так и финансового консультанта подтверждает наши возможности по оказанию всего спектра традиционных банковских и услуг по консультированию компаний по стратегическим вопросам", — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
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чтпз (группа), альфа-банк, трубная металлургическая компания, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Альфа-банк
предоставил "Трубной металлургической компании
" (ТМК
) пятилетний кредит на 25 миллиардов рублей для покупки 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ
), сообщил банк.
"Альфа-Банк выступил финансовым консультантом и кредитором в знаковой сделке между крупнейшими производителями трубной продукции в России. Банк предоставил ПАО "Трубная металлургическая компания" пятилетний кредит объемом 25 миллиардов рублей на покупку 86,54% акций ЧТПЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сделки ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.
Ранее ТМК завершила сделку по приобретению 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова.
"Альфа-Банк — многолетний партнер ТМК, для нас важно поддержать компанию на этом поворотном этапе ее развития. Экспертиза Альфа-Банка в секторе и значительный опыт в реализации масштабных M&A сделок позволили нам оперативно принять решение о кредитовании. Роль банка в сделке в качестве как финансирующего банка, так и финансового консультанта подтверждает наши возможности по оказанию всего спектра традиционных банковских и услуг по консультированию компаний по стратегическим вопросам", — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.