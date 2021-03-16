https://ria.ru/20210316/kredit-1601409054.html

Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T06:39

2021-03-16T06:39

2021-03-16T06:39

россия

открытие (банк)

москва

кредит

общество

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы брать кредит, предпочитая копить на крупные покупки, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Только 6% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.Большинство респондентов (44%) говорят, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки, например, квартиру, машину, отдых или ремонт, а не брать кредит. В то же время почти 30% опрошенных полагают, что прямо сейчас выгоднее взять кредит на крупные покупки. По мнению 26%, сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.Часть россиян все же в текущем году собирается занять средства в банке: ипотеку хотят оформить 15%, автокредит - 12%, потребкредит - 18%. В то же время ипотеку недавно взяли 6%, автокредит - 2%, потребительский кредит - 7% опрошенных.При этом 47% россиян полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения, а 30% ожидают повышения ставок по розничным кредитам. А 23% россиян настроены оптимистично и ждут, что кредиты в текущем году продолжат дешеветь.Банк "Открытие" проводил опрос 2-8 марта по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытие (банк), москва, кредит, общество, экономика