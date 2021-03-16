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Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту
Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту
Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T06:39
2021-03-16T06:39
2021-03-16T06:39
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открытие (банк)
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кредит
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы брать кредит, предпочитая копить на крупные покупки, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Только 6% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.Большинство респондентов (44%) говорят, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки, например, квартиру, машину, отдых или ремонт, а не брать кредит. В то же время почти 30% опрошенных полагают, что прямо сейчас выгоднее взять кредит на крупные покупки. По мнению 26%, сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.Часть россиян все же в текущем году собирается занять средства в банке: ипотеку хотят оформить 15%, автокредит - 12%, потребкредит - 18%. В то же время ипотеку недавно взяли 6%, автокредит - 2%, потребительский кредит - 7% опрошенных.При этом 47% россиян полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения, а 30% ожидают повышения ставок по розничным кредитам. А 23% россиян настроены оптимистично и ждут, что кредиты в текущем году продолжат дешеветь.Банк "Открытие" проводил опрос 2-8 марта по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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россия, открытие (банк), москва, кредит, общество, экономика
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы брать кредит, предпочитая копить на крупные покупки, говорится в исследовании банка "Открытие
", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 39% опрошенных россиян считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 38% готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 17% - от 15 до 25 тысяч рублей", - выяснили эксперты.
Только 6% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.
Большинство респондентов (44%) говорят, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки, например, квартиру, машину, отдых или ремонт, а не брать кредит. В то же время почти 30% опрошенных полагают, что прямо сейчас выгоднее взять кредит на крупные покупки. По мнению 26%, сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.
Часть россиян все же в текущем году собирается занять средства в банке: ипотеку хотят оформить 15%, автокредит - 12%, потребкредит - 18%. В то же время ипотеку недавно взяли 6%, автокредит - 2%, потребительский кредит - 7% опрошенных.
При этом 47% россиян полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения, а 30% ожидают повышения ставок по розничным кредитам. А 23% россиян настроены оптимистично и ждут, что кредиты в текущем году продолжат дешеветь.
Банк "Открытие" проводил опрос 2-8 марта по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.