https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html

Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным

Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным

Главная его характеристика – вы должны мало переплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе. Такую возможность дает, например, карта рассрочки –... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T02:14

2021-03-16T02:14

2021-03-16T02:14

сравни.ру

александра краснова

россия

ипотека

кредит

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Названы признаки выгодного кредита

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601334071_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_fed19614dedcbc72cf3fbd2af90f2a8a.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Главная его характеристика – вы должны мало переплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе. Такую возможность дает, например, карта рассрочки – если вы гасите долг вовремя, то платить проценты не надо, рассказала агентству "Прайм" директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова.Выгодны могут быть и кредитные карты – по ним предусмотрен грейс-период, в течение которого можно вернуть деньги, не платя проценты. У многих банков он составляет 100-120 дней.Выгода обычного кредита зависит от его процентной ставки и прочих переплат. Достаточно выгодны кредиты на жилье – ипотека, как правило, обходится сопоставимо с арендой или даже выгоднее нее. Кредиты на дорогостоящие покупки, например, автомобиль, как правило, предполагают существенную переплату."Все зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого", – резюмировала Краснова.

https://ria.ru/20210315/radost-1601040321.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сравни.ру, александра краснова, россия, ипотека, кредит, общество