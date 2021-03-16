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Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Главная его характеристика – вы должны мало переплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе. Такую возможность дает, например, карта рассрочки –... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T02:14
2021-03-16T02:14
сравни.ру
александра краснова
россия
ипотека
кредит
общество
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Названы признаки выгодного кредита
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Главная его характеристика – вы должны мало переплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе. Такую возможность дает, например, карта рассрочки – если вы гасите долг вовремя, то платить проценты не надо, рассказала агентству "Прайм" директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова.Выгодны могут быть и кредитные карты – по ним предусмотрен грейс-период, в течение которого можно вернуть деньги, не платя проценты. У многих банков он составляет 100-120 дней.Выгода обычного кредита зависит от его процентной ставки и прочих переплат. Достаточно выгодны кредиты на жилье – ипотека, как правило, обходится сопоставимо с арендой или даже выгоднее нее. Кредиты на дорогостоящие покупки, например, автомобиль, как правило, предполагают существенную переплату."Все зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого", – резюмировала Краснова.
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сравни.ру, александра краснова, россия, ипотека, кредит, общество

Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным

02:14 16.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Главная его характеристика – вы должны мало переплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе. Такую возможность дает, например, карта рассрочки – если вы гасите долг вовремя, то платить проценты не надо, рассказала агентству "Прайм" директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова.
Выгодны могут быть и кредитные карты – по ним предусмотрен грейс-период, в течение которого можно вернуть деньги, не платя проценты. У многих банков он составляет 100-120 дней.
"Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду", – указала эксперт.
Выгода обычного кредита зависит от его процентной ставки и прочих переплат. Достаточно выгодны кредиты на жилье – ипотека, как правило, обходится сопоставимо с арендой или даже выгоднее нее. Кредиты на дорогостоящие покупки, например, автомобиль, как правило, предполагают существенную переплату.
"Все зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого", – резюмировала Краснова.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 01:12
Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту
 
Сравни.руАлександра КрасноваРоссияИпотекаКредитОбщество
 
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