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Наука
https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html
Двойная корона. Чем грозит заражение несколькими штаммами SARS-CoV-2
Двойная корона. Чем грозит заражение несколькими штаммами SARS-CoV-2
В Бразилии двое тридцатилетних мужчин жаловались на кашель, головную боль и першение в горле. Тесты выявили сразу две разновидности SARS-CoV-2. Это не повлияло... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:00
2021-03-16T08:06
наука
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
геном
биология
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
бразилия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. В Бразилии двое тридцатилетних мужчин жаловались на кашель, головную боль и першение в горле. Тесты выявили сразу две разновидности SARS-CoV-2. Это не повлияло на тяжесть заболевания — госпитализация не потребовалась. Хотя не все случаи двойного инфицирования заканчивались так благополучно. РИА Новости разбирается, насколько высока вероятность подхватить разные штаммы одновременно и к чему это может привести. Вавилонское смешениеПервое сообщение о ко-инфекции — так называется заражение несколькими штаммами одного патогена — появилось в сентябре прошлого года. Тогда группа иракских ученых рассказала о 19 пациентах из провинции Бабиль, в чьих образцах обнаружили сразу две разновидности коронавируса. Исследователи объясняли эти случаи особенностями местного менталитета и проблемами с гигиеной у населения. Но специалисты, критикуя полученные данные — пока не прошедшие рецензирование, — указывали: образцы пациентов, возможно, просто загрязнены. Однако уже через несколько дней в авторитетном журнале Frontiers in Microbiology вышла статья о похожих случаях. Ученые из Университета Индианы (США) сообщали о ко-инфекции в Исландии, Испании и Соединенных Штатах. Они изучили свыше 28 тысяч образцов и примерно в полутора процентах обнаружили два и более штаммов SARS-CoV-2. Учитывая, что вероятность одновременно подхватить два варианта коронавируса очень мала, авторы работы говорят о последовательном заражении. Иными словами, человек сначала инфицируется одним штаммом, а несколько дней спустя, еще до того, как появится иммунитет и вирус исчезнет, — другим. Еще одно объяснение — что SARS-CoV-2 стремительно мутирует в организме. Именно к такому выводу склоняются швейцарские ученые. Они выяснили, что чем старше пациент, тем выше разнообразие вариантов коронавируса на его слизистой. Российский пациентНа запрос РИА Новости в пресс-службе Минздрава ответили, что достоверно подтвержденных случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса в России не фиксировали. Однако в препринте исследователей из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора впервые описана история болезни 90-летней женщины, у которой обнаружили ко-инфекцию. Прошлой осенью ее доставили в одну из московских больниц с пневмонией. Мазок на коронавирус подтвердил COVID-19. Анализ брали дважды с перерывом в восемь дней. В образцах ученые обнаружили сразу два варианта SARS-CoV-2, относящиеся к разным кладам — так называют группу вирусов, в которую входит общий предок и все его прямые потомки, появившиеся в процессе мутирования. По данным базы GISAID, всего таких клад девять — S, O, L, V, G, GH, GR, GRY и GV. В России распространены GH и GR. Именно их и нашли у пожилой женщины. Причем с развитием болезни более вирулентный штамм GR практически полностью заместил GH. При первом тестировании они занимали 31 и 69 процентов соответственно, при втором — 97 и три процента. Повторное выделение РНК коронавируса из образцов и их изучение подтвердило полученные результаты. То есть лабораторное заражение и ошибку метода исследования можно исключить. Как считают авторы работы, пациентка могла заразиться двумя разными штаммами еще до больницы. Возможно и то, что вторую разновидность SARS-CoV-2 она подхватила уже там. Правда, учитывая, что в первом мазке — его взяли на следующий день после госпитализации — присутствовали и GR, и GH, такая вероятность невелика. Естественную эволюцию коронавируса исследователи исключают. Подсчет частоты мутаций в геномах выделенных патогенов показал: они возникли одновременно. А значит, SARS-CoV-2 не мог измениться в организме пациентки. Как бы то ни было, двойная инфекция, скорее всего, усугубила течение ковида и ускорила смерть пожилой женщины, считают авторы работы. Но пока это ничем не доказанное предположение, подчеркивают они. Необходимо изучить больше подобных случаев. Естественные измененияНекоторое время спустя российские исследователи рассказали о другом пациенте: в его мазках выявили сразу несколько штаммов SARS-CoV-2. Ему было 84 года. Ученые проанализировали 19 образцов, взятых у больных ковидом. В четырех обнаружили следы незначительных мутаций, которые, видимо, произошли в геномах вируса уже после того, как он попал в организм. А вот результаты, полученные после исследования пятого образца — под кодовым названием d186dl477, — свидетельствовали либо о ко-инфекции разными штаммами SARS-CoV-2, либо о его беспрецедентно быстрой эволюции именно у этого пациента. Авторы работы считают: гипотетически это вполне вероятно. Ведь если взять в расчет максимально возможную скорость изменений, то всего за пять дней в геноме патогена может сформироваться до десяти мутаций. Однако для окончательных выводов не хватает клинических данных и информации о продолжительности болезни. Тем не менее эти результаты вполне согласуются с данными швейцарских ученых. Они отмечают: чем старше пациент, тем выше разнообразие подвидов коронавируса на его слизистой. И это, среди прочего, усугубляет течение ковида у пожилых. Молодым не так опасноУ молодых людей присутствие сразу двух штаммов никак не сказывается на тяжести COVID-19, считают бразильские исследователи. Они описали случай двух 30-летних мужчин, которые обратились с жалобами на кашель, головную боль и першение в горле. Тесты выявили сразу два варианта SARS-CoV-2, относящихся к разным кладам, — южноафриканский и бразильский. Судя по всему, речь шла именно об одновременном или последовательном заражении. Ведь оба обнаруженных варианта распространены в Бразилии. Однако, несмотря на двойное инфицирование, заболевание пациенты перенесли в легкой и средней форме.
https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геном, биология, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), бразилия, сша, испания

Двойная корона. Чем грозит заражение несколькими штаммами SARS-CoV-2

08:00 16.03.2021 (обновлено: 08:06 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. В Бразилии двое тридцатилетних мужчин жаловались на кашель, головную боль и першение в горле. Тесты выявили сразу две разновидности SARS-CoV-2. Это не повлияло на тяжесть заболевания — госпитализация не потребовалась. Хотя не все случаи двойного инфицирования заканчивались так благополучно. РИА Новости разбирается, насколько высока вероятность подхватить разные штаммы одновременно и к чему это может привести.

Вавилонское смешение

Первое сообщение о ко-инфекции — так называется заражение несколькими штаммами одного патогена — появилось в сентябре прошлого года. Тогда группа иракских ученых рассказала о 19 пациентах из провинции Бабиль, в чьих образцах обнаружили сразу две разновидности коронавируса.
Исследователи объясняли эти случаи особенностями местного менталитета и проблемами с гигиеной у населения. Но специалисты, критикуя полученные данные — пока не прошедшие рецензирование, — указывали: образцы пациентов, возможно, просто загрязнены.
Однако уже через несколько дней в авторитетном журнале Frontiers in Microbiology вышла статья о похожих случаях. Ученые из Университета Индианы (США) сообщали о ко-инфекции в Исландии, Испании и Соединенных Штатах. Они изучили свыше 28 тысяч образцов и примерно в полутора процентах обнаружили два и более штаммов SARS-CoV-2.
CC BY 4.0 / 2020 Liu, Shen, Fang, Li, Liu, Yang, Hu and Wan / Проанализировав свыше 28 тысяч образцов (мазки слизистой), в 1,5 процента из них американские ученые обнаружили сразу несколько штаммов SARS-CoV-2. Число пациентов, в образцах которых найдено сразу несколько разновидностей коронавируса, указано в местах пересечения множеств
Количество пациентов, заразившихся несколькими штаммами SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
CC BY 4.0 / 2020 Liu, Shen, Fang, Li, Liu, Yang, Hu and Wan /
Проанализировав свыше 28 тысяч образцов (мазки слизистой), в 1,5 процента из них американские ученые обнаружили сразу несколько штаммов SARS-CoV-2. Число пациентов, в образцах которых найдено сразу несколько разновидностей коронавируса, указано в местах пересечения множеств
Учитывая, что вероятность одновременно подхватить два варианта коронавируса очень мала, авторы работы говорят о последовательном заражении. Иными словами, человек сначала инфицируется одним штаммом, а несколько дней спустя, еще до того, как появится иммунитет и вирус исчезнет, — другим.
Еще одно объяснение — что SARS-CoV-2 стремительно мутирует в организме. Именно к такому выводу склоняются швейцарские ученые. Они выяснили, что чем старше пациент, тем выше разнообразие вариантов коронавируса на его слизистой.

Российский пациент

На запрос РИА Новости в пресс-службе Минздрава ответили, что достоверно подтвержденных случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса в России не фиксировали. Однако в препринте исследователей из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора впервые описана история болезни 90-летней женщины, у которой обнаружили ко-инфекцию. Прошлой осенью ее доставили в одну из московских больниц с пневмонией. Мазок на коронавирус подтвердил COVID-19. Анализ брали дважды с перерывом в восемь дней.
В образцах ученые обнаружили сразу два варианта SARS-CoV-2, относящиеся к разным кладам — так называют группу вирусов, в которую входит общий предок и все его прямые потомки, появившиеся в процессе мутирования. По данным базы GISAID, всего таких клад девять — S, O, L, V, G, GH, GR, GRY и GV. В России распространены GH и GR.
Именно их и нашли у пожилой женщины. Причем с развитием болезни более вирулентный штамм GR практически полностью заместил GH. При первом тестировании они занимали 31 и 69 процентов соответственно, при втором — 97 и три процента. Повторное выделение РНК коронавируса из образцов и их изучение подтвердило полученные результаты. То есть лабораторное заражение и ошибку метода исследования можно исключить.
© Samoilov AE et al. Change of dominant strain during dual SARS-CoV-2 infection. MedRxivШтаммы коронавируса со слизистой 90-летней российской пациентки на филогенетическом дереве
Клады SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Samoilov AE et al. Change of dominant strain during dual SARS-CoV-2 infection. MedRxiv
Штаммы коронавируса со слизистой 90-летней российской пациентки на филогенетическом дереве
Как считают авторы работы, пациентка могла заразиться двумя разными штаммами еще до больницы. Возможно и то, что вторую разновидность SARS-CoV-2 она подхватила уже там. Правда, учитывая, что в первом мазке — его взяли на следующий день после госпитализации — присутствовали и GR, и GH, такая вероятность невелика.
Естественную эволюцию коронавируса исследователи исключают. Подсчет частоты мутаций в геномах выделенных патогенов показал: они возникли одновременно. А значит, SARS-CoV-2 не мог измениться в организме пациентки.
Как бы то ни было, двойная инфекция, скорее всего, усугубила течение ковида и ускорила смерть пожилой женщины, считают авторы работы. Но пока это ничем не доказанное предположение, подчеркивают они. Необходимо изучить больше подобных случаев.
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Естественные изменения

Некоторое время спустя российские исследователи рассказали о другом пациенте: в его мазках выявили сразу несколько штаммов SARS-CoV-2. Ему было 84 года.
Ученые проанализировали 19 образцов, взятых у больных ковидом. В четырех обнаружили следы незначительных мутаций, которые, видимо, произошли в геномах вируса уже после того, как он попал в организм. А вот результаты, полученные после исследования пятого образца — под кодовым названием d186dl477, — свидетельствовали либо о ко-инфекции разными штаммами SARS-CoV-2, либо о его беспрецедентно быстрой эволюции именно у этого пациента.
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Авторы работы считают: гипотетически это вполне вероятно. Ведь если взять в расчет максимально возможную скорость изменений, то всего за пять дней в геноме патогена может сформироваться до десяти мутаций. Однако для окончательных выводов не хватает клинических данных и информации о продолжительности болезни.
Тем не менее эти результаты вполне согласуются с данными швейцарских ученых. Они отмечают: чем старше пациент, тем выше разнообразие подвидов коронавируса на его слизистой. И это, среди прочего, усугубляет течение ковида у пожилых.

Молодым не так опасно

У молодых людей присутствие сразу двух штаммов никак не сказывается на тяжести COVID-19, считают бразильские исследователи. Они описали случай двух 30-летних мужчин, которые обратились с жалобами на кашель, головную боль и першение в горле. Тесты выявили сразу два варианта SARS-CoV-2, относящихся к разным кладам, — южноафриканский и бразильский.
Судя по всему, речь шла именно об одновременном или последовательном заражении. Ведь оба обнаруженных варианта распространены в Бразилии. Однако, несмотря на двойное инфицирование, заболевание пациенты перенесли в легкой и средней форме.
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