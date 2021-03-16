Космонавт на МКС обнаружил в российском "грузовике" деревянную пыль
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Космонавт Иван Вагнер в ходе полета на борту Международной космической станции (МКС) в прошлом году обнаружил в российском грузовом корабле "Прогресс" деревянную пыль, следует из доклада медиков, опубликованного на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
Вагнер с апреля по октябрь 2020 года выполнил полет на МКС.
"Двадцать третьего июля после открытия переходного люка транспортного грузового корабля номер 444 ("Прогресс МС-15", запущенный ранее в тот же день с космодрома Байконур - ред.) бортинженер-1 (Вагнер - ред.) доложил, что стыковочный агрегат очень пыльный снаружи", - говорится в докладе, опубликованном в выпускаемом ЦПК журнале "Пилотируемые полеты в космос".
"В грузовике тоже много пыли, которая похожа на мелкую деревянную пыль. При работе в транспортном грузовом корабле экипаж использовал респираторы", - отметили врачи.
Ранее космонавт Олег Скрипочка, летавший на МКС, пожаловался специалистам на Земле на очень пыльный грузовой корабль "Прогресс МС-13", прилетевший с новогодними подарками в декабре 2019 года.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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