https://ria.ru/20210316/kosmos-1601528968.html

Космонавт на МКС обнаружил в российском "грузовике" деревянную пыль

Космонавт на МКС обнаружил в российском "грузовике" деревянную пыль

Космонавт Иван Вагнер в ходе полета на борту Международной космической станции (МКС) в прошлом году обнаружил в российском грузовом корабле "Прогресс"... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:51

2021-03-16T17:51

2021-03-16T17:51

наука

иван вагнер

земля

олег скрипочка

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

байконур (город)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Космонавт Иван Вагнер в ходе полета на борту Международной космической станции (МКС) в прошлом году обнаружил в российском грузовом корабле "Прогресс" деревянную пыль, следует из доклада медиков, опубликованного на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).Вагнер с апреля по октябрь 2020 года выполнил полет на МКС."Двадцать третьего июля после открытия переходного люка транспортного грузового корабля номер 444 ("Прогресс МС-15", запущенный ранее в тот же день с космодрома Байконур - ред.) бортинженер-1 (Вагнер - ред.) доложил, что стыковочный агрегат очень пыльный снаружи", - говорится в докладе, опубликованном в выпускаемом ЦПК журнале "Пилотируемые полеты в космос"."В грузовике тоже много пыли, которая похожа на мелкую деревянную пыль. При работе в транспортном грузовом корабле экипаж использовал респираторы", - отметили врачи.Ранее космонавт Олег Скрипочка, летавший на МКС, пожаловался специалистам на Земле на очень пыльный грузовой корабль "Прогресс МС-13", прилетевший с новогодними подарками в декабре 2019 года.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210304/mks-1599928622.html

https://ria.ru/20210312/germetichnost-1601031907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, земля, олег скрипочка, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, байконур (город)