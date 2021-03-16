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Наука
https://ria.ru/20210316/kosmos-1601528968.html
Космонавт на МКС обнаружил в российском "грузовике" деревянную пыль
Космонавт на МКС обнаружил в российском "грузовике" деревянную пыль
Космонавт Иван Вагнер в ходе полета на борту Международной космической станции (МКС) в прошлом году обнаружил в российском грузовом корабле "Прогресс"... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:51
2021-03-16T17:51
наука
иван вагнер
земля
олег скрипочка
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
байконур (город)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Космонавт Иван Вагнер в ходе полета на борту Международной космической станции (МКС) в прошлом году обнаружил в российском грузовом корабле "Прогресс" деревянную пыль, следует из доклада медиков, опубликованного на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).Вагнер с апреля по октябрь 2020 года выполнил полет на МКС."Двадцать третьего июля после открытия переходного люка транспортного грузового корабля номер 444 ("Прогресс МС-15", запущенный ранее в тот же день с космодрома Байконур - ред.) бортинженер-1 (Вагнер - ред.) доложил, что стыковочный агрегат очень пыльный снаружи", - говорится в докладе, опубликованном в выпускаемом ЦПК журнале "Пилотируемые полеты в космос"."В грузовике тоже много пыли, которая похожа на мелкую деревянную пыль. При работе в транспортном грузовом корабле экипаж использовал респираторы", - отметили врачи.Ранее космонавт Олег Скрипочка, летавший на МКС, пожаловался специалистам на Земле на очень пыльный грузовой корабль "Прогресс МС-13", прилетевший с новогодними подарками в декабре 2019 года.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210304/mks-1599928622.html
https://ria.ru/20210312/germetichnost-1601031907.html
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иван вагнер, земля, олег скрипочка, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, байконур (город)

Космонавт на МКС обнаружил в российском "грузовике" деревянную пыль

17:51 16.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур
Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Космонавт Иван Вагнер в ходе полета на борту Международной космической станции (МКС) в прошлом году обнаружил в российском грузовом корабле "Прогресс" деревянную пыль, следует из доклада медиков, опубликованного на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
Вагнер с апреля по октябрь 2020 года выполнил полет на МКС.
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"Двадцать третьего июля после открытия переходного люка транспортного грузового корабля номер 444 ("Прогресс МС-15", запущенный ранее в тот же день с космодрома Байконур - ред.) бортинженер-1 (Вагнер - ред.) доложил, что стыковочный агрегат очень пыльный снаружи", - говорится в докладе, опубликованном в выпускаемом ЦПК журнале "Пилотируемые полеты в космос".
"В грузовике тоже много пыли, которая похожа на мелкую деревянную пыль. При работе в транспортном грузовом корабле экипаж использовал респираторы", - отметили врачи.
Ранее космонавт Олег Скрипочка, летавший на МКС, пожаловался специалистам на Земле на очень пыльный грузовой корабль "Прогресс МС-13", прилетевший с новогодними подарками в декабре 2019 года.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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НаукаИван ВагнерЗемляОлег СкрипочкаЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаБайконур (город)
 
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