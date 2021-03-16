https://ria.ru/20210316/kosmonavt-1601517779.html

В России предложили создать тренажер VR для подготовки космонавтов

В России предложили создать тренажер VR для подготовки космонавтов

Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажер в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых космонавтами перед полетом... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:10

2021-03-16T17:10

2021-03-16T20:20

наука

россия

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажер в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых космонавтами перед полетом аварийных ситуаций, например отлет от станции без средств возврата, говорится в выпускаемом Центром научном журнале "Пилотируемые полеты в космос".Улететь в открытый космос член экипажа может из-за допущенной ошибки при креплении карабинами или повреждении поручня или фала (троса), говорится в журнале. "После нарушения связи фала с поручнями, из-за действия различных сил, возможен отлет космонавта от станции, что оказывает сильное психологическое воздействие на космонавта", - говорится в статье.К данной аварийной ситуации предлагается готовить космонавтов на этапе общекосмической подготовки или при подготовке в составе групп специализации.На действующих тренажерах - в гидролаборатории (бассейне) или тренажере "Выход-2" (устройство, обеспечивающее обезвзвешивание человека в скафандре и его перемещение в рабочей зоне), отмечается в журнале, обеспечить отработку действий при отлете в космос не представляется возможным.Еще один сценарий, который предлагается отрабатывать на виртуальном тренажере - возможность повреждения космической станции из-за ошибок при ручном запуске космонавтами микроспутников или выброса оборудования.Помимо того, предлагается отрабатывать такие аварийные сценарии, когда поворотом антенн и солнечных панелей наносится удар по скафандру с космонавтом или человек попадает в зону действия работы двигателей, получая тепловое, механическое и химическое воздействие. Другими сценариями является ослепление космонавта солнечным светом из-за невозможности закрытия светофильтра на стекле скафандра, запотевание остекления, попадание воды в гермошлем. "Опасность этой ситуации обусловлена тем, что капли воды могут попасть в органы дыхания", - отмечается в статье.Помимо того, с помощью виртуальной реальности предлагается готовить космонавтов к высадке на Луну, выходу в открытый космос, знакомить с программой работы на внешней стороне космической станции, наблюдая за действиями как из скафандра, так и со стороны.

https://ria.ru/20210311/kosmos-1600816333.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука