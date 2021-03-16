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Наука
https://ria.ru/20210316/kosmonavt-1601517779.html
В России предложили создать тренажер VR для подготовки космонавтов
В России предложили создать тренажер VR для подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажер в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых космонавтами перед полетом... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:10
2021-03-16T20:20
наука
россия
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажер в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых космонавтами перед полетом аварийных ситуаций, например отлет от станции без средств возврата, говорится в выпускаемом Центром научном журнале "Пилотируемые полеты в космос".Улететь в открытый космос член экипажа может из-за допущенной ошибки при креплении карабинами или повреждении поручня или фала (троса), говорится в журнале. "После нарушения связи фала с поручнями, из-за действия различных сил, возможен отлет космонавта от станции, что оказывает сильное психологическое воздействие на космонавта", - говорится в статье.К данной аварийной ситуации предлагается готовить космонавтов на этапе общекосмической подготовки или при подготовке в составе групп специализации.На действующих тренажерах - в гидролаборатории (бассейне) или тренажере "Выход-2" (устройство, обеспечивающее обезвзвешивание человека в скафандре и его перемещение в рабочей зоне), отмечается в журнале, обеспечить отработку действий при отлете в космос не представляется возможным.Еще один сценарий, который предлагается отрабатывать на виртуальном тренажере - возможность повреждения космической станции из-за ошибок при ручном запуске космонавтами микроспутников или выброса оборудования.Помимо того, предлагается отрабатывать такие аварийные сценарии, когда поворотом антенн и солнечных панелей наносится удар по скафандру с космонавтом или человек попадает в зону действия работы двигателей, получая тепловое, механическое и химическое воздействие. Другими сценариями является ослепление космонавта солнечным светом из-за невозможности закрытия светофильтра на стекле скафандра, запотевание остекления, попадание воды в гермошлем. "Опасность этой ситуации обусловлена тем, что капли воды могут попасть в органы дыхания", - отмечается в статье.Помимо того, с помощью виртуальной реальности предлагается готовить космонавтов к высадке на Луну, выходу в открытый космос, знакомить с программой работы на внешней стороне космической станции, наблюдая за действиями как из скафандра, так и со стороны.
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россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука

В России предложили создать тренажер VR для подготовки космонавтов

17:10 16.03.2021 (обновлено: 20:20 16.03.2021)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов предлагает создать тренажер в виртуальной реальности, который позволит расширить спектр отрабатываемых космонавтами перед полетом аварийных ситуаций, например отлет от станции без средств возврата, говорится в выпускаемом Центром научном журнале "Пилотируемые полеты в космос".
Улететь в открытый космос член экипажа может из-за допущенной ошибки при креплении карабинами или повреждении поручня или фала (троса), говорится в журнале. "После нарушения связи фала с поручнями, из-за действия различных сил, возможен отлет космонавта от станции, что оказывает сильное психологическое воздействие на космонавта", - говорится в статье.
К данной аварийной ситуации предлагается готовить космонавтов на этапе общекосмической подготовки или при подготовке в составе групп специализации.
На действующих тренажерах - в гидролаборатории (бассейне) или тренажере "Выход-2" (устройство, обеспечивающее обезвзвешивание человека в скафандре и его перемещение в рабочей зоне), отмечается в журнале, обеспечить отработку действий при отлете в космос не представляется возможным.
Еще один сценарий, который предлагается отрабатывать на виртуальном тренажере - возможность повреждения космической станции из-за ошибок при ручном запуске космонавтами микроспутников или выброса оборудования.
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Помимо того, предлагается отрабатывать такие аварийные сценарии, когда поворотом антенн и солнечных панелей наносится удар по скафандру с космонавтом или человек попадает в зону действия работы двигателей, получая тепловое, механическое и химическое воздействие. Другими сценариями является ослепление космонавта солнечным светом из-за невозможности закрытия светофильтра на стекле скафандра, запотевание остекления, попадание воды в гермошлем. "Опасность этой ситуации обусловлена тем, что капли воды могут попасть в органы дыхания", - отмечается в статье.
Помимо того, с помощью виртуальной реальности предлагается готовить космонавтов к высадке на Луну, выходу в открытый космос, знакомить с программой работы на внешней стороне космической станции, наблюдая за действиями как из скафандра, так и со стороны.
 
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