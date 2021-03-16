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https://ria.ru/20210316/kosachev-1601523171.html
Косачев прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"
Косачев прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"
Объявление России "угрозой" используется Лондоном как прикрытие для наращивания собственного ядерного потенциала, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:29
2021-03-16T18:19
маргарет тэтчер
константин косачев
лондон
китай
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Объявление России "угрозой" используется Лондоном как прикрытие для наращивания собственного ядерного потенциала, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, Лондон также планирует увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики. Согласно документу, в течение следующих четырех лет правительство Британии выделит дополнительно на оборону и вооружения 16,5 миллиарда фунтов стерлингов. В стратегии отмечается, что в связи с "ростом технологических и доктринальных угроз", Лондон вынужден отказаться от ранее озвученных намерений сократить запасы ядерных вооружений - теперь же количество ядерных боезарядов будет увеличено до 260. При этом "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия."Великобритания представила Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики на период до 2030 года. Откровенный антироссийский крен означает, что Лондон не планирует снижать активность против нашей страны еще минимум десять лет. Впрочем, судя по событиям последних лет, это в принципе стало стратегической линией во внешней политике Британии", - написал сенатор в Facebook.Косачев отметил, что особое внимание Лондон уделяет "укреплению военного потенциала" Украины, что, очевидно, "является альтернативой выполнению Минских соглашений Киевом". Кроме того, планируется оказать поддержку "независимым СМИ, особенно в российском ближнем зарубежье", для чего будет реализовываться специальная правительственная программа противодействия дезинформации и развития СМИ - "читай: продвижения собственной дезинформации, прежде всего, на постсоветском пространстве".Законодатель посетовал, что Лондон остается одним из главных очагов практической русофобии в мире, возведя ее в ранг доктрины на десять лет. "Печально, ибо ситуация "брекзита" объективно предоставляла Британии определенное пространство для внешнеполитического маневра и шанс для особой роли, в том числе - на российском направлении. Что в свое время во многом удалось, например, Маргарет Тэтчер и способствовало прекращению холодной войны", - отметил политик."Но сегодня, похоже, еще не все выгоды извлечены из "реинкарнации" старого конфликта - производить новые ракеты кому-то выгоднее торговли и сотрудничества. А жаль", - заключил Косачев.Принятие Великобританией новой стратегии в области кибербезопасности приведет к увеличению кибератак против России, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Согласно новой стратегии оборонной и внешней политики Великобритании, опубликованной во вторник, Лондон создаст новые структуры, такие как Контртеррористический операционный центр и Национальные киберсилы. Кроме того, для действий в киберсреде и защите от киберугроз Британия разработает и опубликует в 2021 году новую киберстратегию."Для нас это будет иметь прямые последствия: количество кибератак с британской территории явно увеличится (параллельно с аналогичной активностью из США) на фоне роста обвинений в адрес России в якобы совершении подобных атак на Британию", - написал Косачев в Facebook.Сенатор подчеркнул, что Лондон и Вашингтон продолжат также "политику отказа от правового регулирования этой сферы, которое давно предлагают Россия и Китай, поскольку правовая неопределенность дает англосаксам возможность абсолютно "гангстерского" поведения в сети".
https://ria.ru/20210315/nato-1601365689.html
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маргарет тэтчер, константин косачев, лондон, китай, вашингтон (город), в мире

Косачев прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"

17:29 16.03.2021 (обновлено: 18:19 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Объявление России "угрозой" используется Лондоном как прикрытие для наращивания собственного ядерного потенциала, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, Лондон также планирует увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики. Согласно документу, в течение следующих четырех лет правительство Британии выделит дополнительно на оборону и вооружения 16,5 миллиарда фунтов стерлингов. В стратегии отмечается, что в связи с "ростом технологических и доктринальных угроз", Лондон вынужден отказаться от ранее озвученных намерений сократить запасы ядерных вооружений - теперь же количество ядерных боезарядов будет увеличено до 260. При этом "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия.
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"Великобритания представила Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики на период до 2030 года. Откровенный антироссийский крен означает, что Лондон не планирует снижать активность против нашей страны еще минимум десять лет. Впрочем, судя по событиям последних лет, это в принципе стало стратегической линией во внешней политике Британии", - написал сенатор в Facebook.
Косачев отметил, что особое внимание Лондон уделяет "укреплению военного потенциала" Украины, что, очевидно, "является альтернативой выполнению Минских соглашений Киевом". Кроме того, планируется оказать поддержку "независимым СМИ, особенно в российском ближнем зарубежье", для чего будет реализовываться специальная правительственная программа противодействия дезинформации и развития СМИ - "читай: продвижения собственной дезинформации, прежде всего, на постсоветском пространстве".
Законодатель посетовал, что Лондон остается одним из главных очагов практической русофобии в мире, возведя ее в ранг доктрины на десять лет. "Печально, ибо ситуация "брекзита" объективно предоставляла Британии определенное пространство для внешнеполитического маневра и шанс для особой роли, в том числе - на российском направлении. Что в свое время во многом удалось, например, Маргарет Тэтчер и способствовало прекращению холодной войны", - отметил политик.
"Но сегодня, похоже, еще не все выгоды извлечены из "реинкарнации" старого конфликта - производить новые ракеты кому-то выгоднее торговли и сотрудничества. А жаль", - заключил Косачев.
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Принятие Великобританией новой стратегии в области кибербезопасности приведет к увеличению кибератак против России, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Согласно новой стратегии оборонной и внешней политики Великобритании, опубликованной во вторник, Лондон создаст новые структуры, такие как Контртеррористический операционный центр и Национальные киберсилы. Кроме того, для действий в киберсреде и защите от киберугроз Британия разработает и опубликует в 2021 году новую киберстратегию.
"Для нас это будет иметь прямые последствия: количество кибератак с британской территории явно увеличится (параллельно с аналогичной активностью из США) на фоне роста обвинений в адрес России в якобы совершении подобных атак на Британию", - написал Косачев в Facebook.
Сенатор подчеркнул, что Лондон и Вашингтон продолжат также "политику отказа от правового регулирования этой сферы, которое давно предлагают Россия и Китай, поскольку правовая неопределенность дает англосаксам возможность абсолютно "гангстерского" поведения в сети".
 
Маргарет ТэтчерКонстантин КосачевЛондонКитайВашингтон (город)В мире
 
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