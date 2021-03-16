https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601468331.html

Гинцбург: исследования "Спутник V" для детей планируют начать летом

Гинцбург: исследования "Спутник V" для детей планируют начать летом

Исследование вакцины "Спутник V" на детях планируется начать летом, заявил директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:41

2021-03-16T13:41

2021-03-16T14:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Исследование вакцины "Спутник V" на детях планируется начать летом, заявил директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург."Мы планируем летом начать исследование этого препарата на детском контингенте", - сказал Гинцбург на брифинге.Он уточнил, что для детей, в зависимости от веса, придется уменьшать концентрацию препарата, вводить меньшую дозу.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.

https://ria.ru/20210312/vaktsiny-1600958143.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество