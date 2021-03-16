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Гинцбург: исследования "Спутник V" для детей планируют начать летом
Гинцбург: исследования "Спутник V" для детей планируют начать летом
Исследование вакцины "Спутник V" на детях планируется начать летом, заявил директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:41
2021-03-16T13:41
2021-03-16T14:48
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Исследование вакцины "Спутник V" на детях планируется начать летом, заявил директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург."Мы планируем летом начать исследование этого препарата на детском контингенте", - сказал Гинцбург на брифинге.Он уточнил, что для детей, в зависимости от веса, придется уменьшать концентрацию препарата, вводить меньшую дозу.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
https://ria.ru/20210312/vaktsiny-1600958143.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество