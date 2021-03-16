https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601436512.html

В России за сутки 10 644 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 10 644 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 10 644 человека после COVID-19, за все время - 4 014 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:05

2021-03-16T11:05

2021-03-16T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 644 человека после COVID-19, за все время - 4 014 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 644 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 014 220", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 475 человек, в Санкт-Петербурге - 1 174, в Подмосковье - 499.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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