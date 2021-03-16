https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601434961.html

В России за сутки выявили 9393 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 9393 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 9393 новых случая COVID-19, cообщил оперативный штаб. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:02

2021-03-16T11:02

2021-03-16T12:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9393 новых случая COVID-19, cообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9437 заболевших. Этот показатель остается на уровне начала октября, а суточный темп прироста сохранился на отметке 0,21 процента.Умерли еще 443 человека, выздоровели 10 644.Заболевших выявили во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1533 (днем ранее было 1353), Санкт-Петербурге — 916, Подмосковье — 565, Нижегородской области — 348, Ростовской — 246, Самарской — 227, Воронежской — 219.Меньше всего новых случаев в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному, а на Алтае и в Еврейской автономии их по два.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 409 438 человек, умерли за все время 92 937 пациентов, вылечились — 4 014 220.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,6 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 120,2 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601425626.html

https://ria.ru/20210316/stammcovidsar-1601428526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество