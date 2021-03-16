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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601434961.html
В России за сутки выявили 9393 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9393 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9393 новых случая COVID-19, cообщил оперативный штаб. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:02
2021-03-16T12:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9393 новых случая COVID-19, cообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9437 заболевших. Этот показатель остается на уровне начала октября, а суточный темп прироста сохранился на отметке 0,21 процента.Умерли еще 443 человека, выздоровели 10 644.Заболевших выявили во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1533 (днем ранее было 1353), Санкт-Петербурге — 916, Подмосковье — 565, Нижегородской области — 348, Ростовской — 246, Самарской — 227, Воронежской — 219.Меньше всего новых случаев в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному, а на Алтае и в Еврейской автономии их по два.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 409 438 человек, умерли за все время 92 937 пациентов, вылечились — 4 014 220.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,6 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 120,2 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601425626.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 9393 случая заражения коронавирусом

11:02 16.03.2021 (обновлено: 12:10 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9393 новых случая COVID-19, cообщил оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 9437 заболевших. Этот показатель остается на уровне начала октября, а суточный темп прироста сохранился на отметке 0,21 процента.
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Умерли еще 443 человека, выздоровели 10 644.
Заболевших выявили во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1533 (днем ранее было 1353), Санкт-Петербурге — 916, Подмосковье — 565, Нижегородской области — 348, Ростовской — 246, Самарской — 227, Воронежской — 219.
Меньше всего новых случаев в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному, а на Алтае и в Еврейской автономии их по два.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 409 438 человек, умерли за все время 92 937 пациентов, вылечились — 4 014 220.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,6 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 120,2 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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