https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601434842.html
В Москве выявили 1533 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1533 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1533, Санкт-Петербурге - 916, Подмосковье - 565, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:01
2021-03-16T11:01
2021-03-16T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1533, Санкт-Петербурге - 916, Подмосковье - 565, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. - Москва 1533, 2. Санкт-Петербург - 916, 3. Московская область - 565", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области и Республике Алтай - по 2, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 1.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1920x0_80_0_0_e658b6389eba0da1db78ae55ebb8d039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество